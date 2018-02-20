Неприметная «Волга», способная заткнуть за пояс многие спорткары

С виду это почти стандартная «двадцать первая», побывавшая в угольной шахте, а на деле — свирепый монстр, способный здорово расстроить многие спорткары.

Перед вами — интереснейший тюнинг-проект под названием «Черный ангел» на базе ГАЗ-21, что само по себе довольно необычно. Дело в том, что нередко под горячую руку кастомайзеров попадают «двадцатьчетверки», а предшествующую модель, лишенную агрессивных черт, зачастую стараются сохранить в оригинале или же восстановить. Тем не менее, ГАЗ-21 со своей ненавязчивой «американистостью» отлично годится в качестве базиса для постройки хот-рода.

При модификациях с ним особо не церемонятся. Известны весьма дорогостоящие проекты, когда основательно переделанный кузов сращивали с шасси и агрегатами иномарок — по факту от исходного отечественного седана оставалась лишь стилистика. Некоторые мастера, что характерно, напротив стараются максимально сохранить образ стандартной «Волги» при нафаршированности современными компонентами и у нас тут как раз такой случай.

Фото: 417 / Drive2.ru