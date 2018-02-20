Renault открывает первый концептуальный шоурум электромобилей в Европе

16 февраля Renault открыл в Стокгольме свой первый концептуальный шоурум в Европе — Renault Electric Vehicle Experience Center, где посетители смогут узнать о преимуществах электрического транспорта, сообщает пресс-служба компании. Этот революционный шоурум электромобилей Renault расположится в Täby Centrum, одном из крупнейших торговых центров Швеции на окраине столицы, и станет главным популяризатором электрического транспорта как средства решения задач городской мобильности.

Жиль НОРМАН, старший вице-президент Группы Renault по электромобилям, сказал:

«Мы с радостью открываем этот шоурум, который позволит нам общаться с людьми на темы электрического транспорта, помогать им узнавать больше и делиться своими соображениями и идеями. Являясь ведущей европейской маркой на рынке электромобилей, мы сможем использовать этот концептуальный шоурум, чтобы рассказывать о преимуществах электромобилей».

Экспонаты, выставленные в этом шоуруме, и специально подготовленные электронные решения позволят посетителям узнать о практических качествах электрического транспорта, а также подобрать себе вариант, оптимально соответствующий их образу жизни. Концептуальный шоурум состоит из ряда отдельных зон, включая экспозицию электромобилей, а также секции, где посетители найдут информацию о зарядной инфраструктуре и системах, местном законодательстве, субсидиях, условиях покупки и услугах для электромобилей, смогут отдохнуть и обменяться своими идеями. Прямо на месте можно будет совершить тест-драйв, а при желании здесь можно будет заказать новый электромобиль.

В любой день недели посетители смогут воспользоваться услугами консультантов. В шоуруме также представлены разнообразные цифровые решения для клиентов, включая конфигуратор, позволяющий клиентам подобрать себе электромобиль, оптимально соответствующий их повседневным потребностям. Закария ЗЕГАРИ, Директор по развитию дилерской сети Renault в Европе, добавил:

Мы реагируем на актуальные ожидания клиентов и открываем новые городские каналы распространения информации. Электромобили являются одной из основных технологий, позволяющих обеспечить устойчивую мобильность для всех, поэтому Renault решила объединить две эти задачи и предложила новый подход к продажам линейки с нулевым выбросом, открыв первый Electrical Vehicle Experience Center в сотрудничестве с ведущим шведским дистрибьютором Bilia. Стокгольм был первым в нашем списке кандидатов, учитывая быстрое развитие рынка электромобилей в Швеции и твердое намерение шведского правительства способствовать распространению этой технологии».

В дальнейшем Renault планирует открыть аналогичные шоурумы в других европейских городах.

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