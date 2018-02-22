Пропавшего ростовчанина нашли убитым

Пропавшего 46-летнего жителя Ростова-на-Дону нашли убитым.

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тело пропавшего горожанина с огнестрельными ранениями было обнаружено в 150 метрах от трассы Ростов — Ставрополь на территории Аксайского района.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе его расследования следователи установили, что к убийству ростовчанина причастен его знакомый 29-летний житель Чеченской Республики.

Мужчину задержали. В ходе допроса он пояснил, что застрелил ростовчанина в ходе ссоры, вывез тело в своем автомобиле за пределы города и оставив недалеко от дороги.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.