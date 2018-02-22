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Пропавшего ростовчанина нашли убитым
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Пропавшего ростовчанина нашли убитым 

АиФ Ростов 22 февраля 2018
Фото: АиФ Ростов
Пропавшего 46-летнего жителя Ростова-на-Дону нашли убитым.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тело пропавшего горожанина с огнестрельными ранениями было обнаружено в 150 метрах от трассы Ростов — Ставрополь на территории Аксайского района.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе его расследования следователи установили, что к убийству ростовчанина причастен его знакомый 29-летний житель Чеченской Республики.
Мужчину задержали. В ходе допроса он пояснил, что застрелил ростовчанина в ходе ссоры, вывез тело в своем автомобиле за пределы города и оставив недалеко от дороги.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.
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