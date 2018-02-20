В Тольятти засекли предсерийную Lada XRAY Cross

В производственном плане АвтоВАЗа на 2018 год значится выпуск более 10 тысяч «Иксреев Кросс». Машина, прототип которой был показан на Московском автосалоне 2016 года, встанет на конвейер будущим летом.

В распоряжении паблика RCI News в соцсети Вконтакте оказались фотографии предсерийного «Кросса», который проходит финальные испытания в Тольятти. Машина закрыта камуфляжем как раз в тех местах кузова, которые отличаются от обычного «Иксрея». Автор снимков отмечает, что у автомобиля увеличен дорожный просвет, хотя на его недостаток (195 миллиметров!) не может пожаловаться и исходная модель.