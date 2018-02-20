Бренд Genesis стал официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума

Краснодар. 20 февраля — Новая Кубань. 20 февраля 2018 г. Премиальный бренд Genesis в третий раз выступил официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума 2018, который прошел в Сочи 15-16 февраля при участии Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева.

На протяжении всех дней работы форума его спикеры и партнеры передвигались на полноприводных седанах Genesis G80.

Незадолго до начала мероприятия компания « Хендэ Мотор СНГ» передала организаторам форума 110 автомобилей Genesis G80 — торжественная церемония передачи состоялась 6 февраля 2018 года в Москве. В мероприятии приняли участие генеральный директор « Хендэ Мотор СНГ» О Иккюн, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев

Кроме того, управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев принял участие в панельной дискуссии «Качество как основа конкурентоспособности» под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова . Алексей Калицев рассказал о том, какое внимание корпорация Hyundai Motor Group, в которую входит бренд Genesis, уделяет вопросам качества и как соблюдение высоких стандартов корпорации помогает в конкурентной борьбе на мировых рынках и российском в частности.

Участники Российского инвестиционного форума по достоинству оценили автомобили Genesis G80. «Автомобиль Hyundai Genesis — супер! Откатавшись в нем на Форуме в прошлом году, купил себе такой. Пользуюсь G80 с наслаждением, присматриваюсь к G90. Нравится сбалансированность. Машина очень комфортна, когда ты едешь в качестве пассажира, и прекрасна, когда сидишь за рулем», — поделился впечатлениями исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Евгений Абов. «Автомобиль понравился. Точно вписывается в категорию «бизнес-класса» и вносит удачное разнообразие в эту линейку. Салон комфортный, хотя и минималистский с точки зрения возможных запросов клиентуры. Но думаю, что производитель и дилеры предложат большой выбор разных «салонных» опций. По соотношению цена-качество, полагаю, Genesis может стать одним из лидеров в своей категории», — отметил заместитель генерального директора ФГБУ «Редакция » Российской газеты

Сотрудничество в рамках форума в Сочи стало шестым в истории партнерства Hyundai и Фонда «Росконгресс». Так, в числе прошлых успешных проектов — Восточный экономический форум 2017.