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Спецверсия Morgan Plus 8 станет последней машиной марки с атмосферным V8
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Спецверсия Morgan Plus 8 станет последней машиной марки с атмосферным V8 

Motor.ru 20 февраля 2018
Фото: Motor.ru
Британская компания Morgan в честь пятидесятилетия модели Plus 8 выпустит специальную версию ретрородстера. Публичный дебют новинки, пятьдесят экземпляров которой станут последними машинами производителя с атмосферными двигателями V8, состоится на автосалоне в Женеве.
В основе родстера Morgan Plus 8 лежит алюминиевое шасси. Двигатель — 4,7-литровая «восьмерка» BMW, отдача которой составляет 372 лошадиные силы и 490 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
До «сотни» Plus 8, масса которого составляет 1100 килограммов, разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость машины — 249 километров в час.
На серии изображений и видеоролике, распространенных производителем, представлен автомобиль, окрашенный в синий цвет с желтыми акцентами. Он символизирует первый серийный Plus 8, также известный как MMC11.
Прототип родстера Morgan Plus 8 впервые был представлен на Британском международном автосалоне в 1968 году. Модель была снята с производства в 2004 после прекращения выпуска двигателей Rover V8. В 2012 году было представилено новое поколение модели.
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