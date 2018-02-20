Спецверсия Morgan Plus 8 станет последней машиной марки с атмосферным V8

Британская компания Morgan в честь пятидесятилетия модели Plus 8 выпустит специальную версию ретрородстера. Публичный дебют новинки, пятьдесят экземпляров которой станут последними машинами производителя с атмосферными двигателями V8, состоится на автосалоне в Женеве.

В основе родстера Morgan Plus 8 лежит алюминиевое шасси. Двигатель — 4,7-литровая «восьмерка» BMW , отдача которой составляет 372 лошадиные силы и 490 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

До «сотни» Plus 8, масса которого составляет 1100 килограммов, разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость машины — 249 километров в час.

На серии изображений и видеоролике, распространенных производителем, представлен автомобиль, окрашенный в синий цвет с желтыми акцентами. Он символизирует первый серийный Plus 8, также известный как MMC11.

Прототип родстера Morgan Plus 8 впервые был представлен на Британском международном автосалоне в 1968 году. Модель была снята с производства в 2004 после прекращения выпуска двигателей Rover V8. В 2012 году было представилено новое поколение модели.

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