Русская механика: новый Vector российского снегоходостроения

АО «Русская Механика» приступила к серийному производству снегоходов на платформе из алюминиевых сплавов, что является абсолютно новым решением для снегоходной техники российского производства. RM Vector 551i — снегоход туристического класса, первая модель новой линейки снегоходной техники компании. Над его созданием вместе с инженерами «Русской механики» работали специалисты МГТУ имени Баумана , Государственного научного центра РФ «НАМИ».

На новом снегоходе установлен двухтактный инжекторный двигатель собственного производства «РМЗ — 551», оснащенный системой жидкостного охлаждения. За счет системы распределенного впрыска топлива и электронного блока управления двигателем инженерам удалось увеличить его мощность до 67 л.с., уменьшить расход топлива. RM Vector 551i отличает исключительная управляемость, повышенная маневренность, выверенные эргономические решения, оригинальный дизайн.

Реализация программы импортозамещения, использование предприятием различных инструментов государственной поддержки, собственные конструкторские разработки, привлечение к проекту российских инжиниринговых центров при содействии Минпромторга России позволяют РМ придерживаться выбранной ценовой политики и принципа доступности техники пользователям. Интерес, проявленный к новой модели «Русской механики» на Международных выставка в странах Европы, подтверждает экспортный потенциал и конкурентные преимущества RM Vector 551i.

Первые снегоходы RM Vector 551i уже поступили в продажу в Казань. В сезоне 2018 года планируется произвести более 700 машин.