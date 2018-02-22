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В силу вступили новые правила техосмотра
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В силу вступили новые правила техосмотра 

Авторамблер 22 февраля 2018
Фото: Авторамблер
Согласно документу, который ранее был опубликован на портале правовой информации, водители не смогут получить диагностическую карту, если в автомобиле отсутствует аптечка, и в случае повреждений и дефектов усилителя руля. Кроме того, запрещается использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, а также демонтировать заводские стеклоочистители и стеклоомыватели.
Особое внимание операторы техосмотра будут уделять тюнингу автомобилей: все доработки должны быть подтверждены документами о внесении изменений в конструкцию. Это правило распространяется также на лебедки и силовые бамперы.
Новые правила предусматривают проверку газобаллонного оборудования: место размещения, установку и подключение. Оно должно соответствовать техрегламенту Таможенного союза.
Тарифы на оказание услуг остались прежними, несмотря на возросшую нагрузку на операторов техосмотра.
Как сообщал «Авторамблер», в правительстве обсуждают радикальную реформу техосмотра. Предполагается, что весь процесс будет фиксироваться на видео, а запись — храниться в базе. Контроль над операторами техосмотра передадут Ространснадзору, а ведение базы АИС ТО — автостраховщикам.
Фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев
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