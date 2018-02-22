В Омске за 18 млн рублей отремонтировали поликлинику

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В областном кардиологическом диспансере отремонтировали несколько отделений. В помещениях заменили окна, системы вентиляции, теплоснабжения. Строители отремонтировали крышу здания и лестницы. После ремонта появились и новые кабинеты для приёма врачей.

«За три года в поликлинике полностью отремонтировали первый и третий этажи, организовали электронную очередь, закупили новое оборудование. На эти цели из областного бюджета было выделено почти 18 млн рублей. В планах провести ремонт второго этажа», — пояснил министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко.

Добавим, что ежегодно в областном диспансере проходят курс лечения свыше 100 тысяч омичей.