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В Омске за 18 млн рублей отремонтировали поликлинику
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В Омске за 18 млн рублей отремонтировали поликлинику 

АиФ-Омск 22 февраля 2018
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В областном кардиологическом диспансере отремонтировали несколько отделений. В помещениях заменили окна, системы вентиляции, теплоснабжения. Строители отремонтировали крышу здания и лестницы. После ремонта появились и новые кабинеты для приёма врачей.
«За три года в поликлинике полностью отремонтировали первый и третий этажи, организовали электронную очередь, закупили новое оборудование. На эти цели из областного бюджета было выделено почти 18 млн рублей. В планах провести ремонт второго этажа», — пояснил министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко.
Добавим, что ежегодно в областном диспансере проходят курс лечения свыше 100 тысяч омичей.
 Ещё 2 источника 
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