Ford Sollers и Сбербанк создали на базе Ford Transit «мультисервисный офис» для российских деревень

Ford Sollers сообщает о создании на основе Ford Transit «мультисервисного офиса». Разработанная в сотрудничестве со Сбербанком и Центросоюзом уникальная спецверсия коммерческого автомобиля, объединяющая несколько сервисов на шасси многофункционального автомобиля, была представлена на форуме «Новая кооперация» в Ульяновске. Благодаря универсальности базового Ford Transit и высокотехнологичному оборудованию, крупнейший банк страны и Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации помогут обеспечить товарами первой необходимости и современными банковскими услугами российские деревни, не имеющие развитой инфраструктуры. «Смарт-офис» создан на базе шасси Ford Transit со сверхдлинной базой и задним приводом с дизельным двигателем Duratorq (2,2 л, 155 л.с.) грузоподъемностью 2750 кг. Большой опыт центра Ford Sollers в разработке спецверсий Ford Transit и широкие возможности сертифицированного кузовостроителя впервые позволили реализовать в одном автомобиле пожелания сразу нескольких заказчиков. На компактной площади размещены полноценный магазин для торговли бакалеей и охлажденными/замороженными продуктами и многофункциональный банкомат Сбербанка. Уникальная надстройка, в которой размещен мультисервисный офис, утеплена и адаптирована под установку тяжелого оборудования: в частности, только банкомат Сбербанка весит до 600 кг.

Отсек для обслуживания клиентов Сбербанка снабжен отдельной дверью. При помощи банкомата посетители смогут снимать наличные, открывать вклады, совершать переводы и платежи.

В отсеке для розничной торговли Ford Transit предусмотрена витрина с окнами для выдачи товаров, холодильные шкаф и витрина, стеллажи для скобяных товаров, раковины. Электропитание оборудования обеспечивает автономный генератор, поддержание комфортной температуры — дополнительный отопитель, установленный в отсеке. Долговечные материалы покрытия стен, пола и оборудования допускают влажную мойку и обработку антибактериальными средствами.

«Мультисервисный» Ford Transit оснащается усилителем GSM-сигнала и Wi-Fi роутером, что позволяет кассовой технике и банкомату полноценно функционировать даже в районах с нестабильной связью. Безопасность автомобиля и установленного в нем оборудования обеспечивается системой видеонаблюдения с антивандальными камерами, установленными снаружи и внутри Ford Transit, а также охранной системой с датчиками периметра, удара, наклона и движения. Помимо автолавки с банкоматом, в рамках проекта был также разработан смарт-офис с прицепом на базе цельнометаллического фургона Ford Transit со сверхдлинной базой. Компоновка этой версии предусматривает размещение торговой точки и пункта-приема выдачи интернет-заказов в прицепе, тогда как дополнительная площадь в фургоне позволила оборудовать в нем не только полноценный офис Сбербанка с банкоматом и консультантом, но и диагностический пункт для предоставления услуги медицинских онлайн-консультаций при помощи видеосвязи. Первый экземпляр мультисервисного офиса на базе Ford Transit передан заказчику для опытной эксплуатации, передача версии с прицепом запланирована на начало марта 2018 года. Пилотными регионами, в которых будут организовано выездное обслуживание с помощью мультисервисных офисов на базе Ford Transit, станут Ульяновская, Калужская и Ростовская области.

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