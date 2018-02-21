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В Сети появились шпионские снимки Mercedes-Benz V-Class с незначительными обновлениями
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В Сети появились шпионские снимки Mercedes-Benz V-Class с незначительными обновлениями 

Car.ru 21 февраля 2018
Фото: Car.ru
Если не считать американцев, которые уже давно называют Mercedes-Benz V-Class коммерческим автомобилем Metris, в остальном мире эта модель считается шикарным фургоном, но требующим обновлений.
Нынешний Mercedes-Benz V-Class относится к 2014 году и с тех пор над ним не проводилось никаких модернизаций. Последние шпионские снимки показывают. Что особых изменений е предвидится, но некоторые новые элементы появятся в передней части.
Папарацци удалось заснять фургон, с закамуфлированной передней частью, когда тот направлялся на тесты на Северный полярный круг.
При этом фары кажутся такими же как и в текущем V-Class, небольшие изменения скрыты под маскировкой. Несмотря на камуфляж, видна двухбарнная форма решетки радиатора, которая выглядит больше и смелее.
В центре решетки и в верхней части лобового стекла может располагаться неопознанный датчик.
На данный момент V-Class предлагает ряд функций и вспомогательных средств для обеспечения безопасности, среди которых экстренное торможение, помощь в управлении полосой движения, помощь при боковом ветре и радарный круиз-контроль.
Предполагается, что модернизированный Mercedes-Benz V-Class появится уже в нынешнем году, так как текущей версии уже четыре года.
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