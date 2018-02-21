В Сети появились шпионские снимки Mercedes-Benz V-Class с незначительными обновлениями

Если не считать американцев, которые уже давно называют Mercedes-Benz V-Class коммерческим автомобилем Metris, в остальном мире эта модель считается шикарным фургоном, но требующим обновлений.

Нынешний Mercedes-Benz V-Class относится к 2014 году и с тех пор над ним не проводилось никаких модернизаций. Последние шпионские снимки показывают. Что особых изменений е предвидится, но некоторые новые элементы появятся в передней части.

Папарацци удалось заснять фургон, с закамуфлированной передней частью, когда тот направлялся на тесты на Северный полярный круг.

При этом фары кажутся такими же как и в текущем V-Class, небольшие изменения скрыты под маскировкой. Несмотря на камуфляж, видна двухбарнная форма решетки радиатора, которая выглядит больше и смелее.

В центре решетки и в верхней части лобового стекла может располагаться неопознанный датчик.

На данный момент V-Class предлагает ряд функций и вспомогательных средств для обеспечения безопасности, среди которых экстренное торможение, помощь в управлении полосой движения, помощь при боковом ветре и радарный круиз-контроль.

Предполагается, что модернизированный Mercedes-Benz V-Class появится уже в нынешнем году, так как текущей версии уже четыре года.