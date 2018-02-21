Ударим велопарадом по здравому смыслу

Бег в мешках, помнится, подвергался критике как развлечение не очень умное. Потом про него забыли. Жаль, конечно. Штука прикольная. Залезаешь в мешок, крепко держишь край и прыгаешь. Бег — это только название. Попробуй побеги, если у тебя обе ноги в мешке. Наблюдающим было очень весело, ведь прыгающий вполне мог упасть и нос расквасить.

После того как бег в мешках упразднили, стало скучновато. Но московские власти нашли наконец ему достойную замену. Называется замена зимний велопарад. Такой парад только что имел место в Москве, и приняло в нём участие, как утверждают организаторы, аж две тысячи любителей прикола. Ну, даже если и две. Для пятнадцатимиллионной столицы это сущий мизер. Число, стремящееся к величине погрешности. Особенно, если учесть, что среди «парадирующих» были и приезжие из регионов, и иностранцы ни много ни мало из двадцати государств.

Для приколистов перекрыли движение от Лужников до Кремля. Пусть неудачник плачет в организованной для него пробке. Нечего на машине ездить. Бери велосипед и крути педали.

Кстати, у зимнего велопробега может быть большое спортивное будущее. Ведь есть соревнования по триалу, когда на велосипеде надо не ехать, а прыгать с одного большого камня на другой. Всё замечательно, кроме одного. Почему прыгать надо не просто так, а непременно сидя на велосипеде и прыгать не вниз, а вверх? Дурацкое занятие, но оно вполне узаконено, и соревнования по нему проводятся. Бег в мешках, да и только.

И ограничиваться зимним велопарадом уж точно не стоит. Чем, например, плох забег по нечищеным тротуарам. Нечищеных тротуаров в эту зиму в Москве сколько угодно. У нас рядом с редакцией, в Бумажном проезде — как раз такой, девственно нечищеный. Идеальное место для забега. И велосипедов не надо. Зрителей, правда, разместить негде. Кругом непролазный снег. Не на проезжей же части. Придётся обойтись хроникой в Интернете.

Впрочем, на велопараде зрителей тоже не было. Желающих смотреть на это действо, увы, не нашлось, хотя среди «парадирующих» были и Дед Мороз, и весьма упитанная дама в наряде Снегурочки. Не для себя же они старались?

Снегурочка оказалась убедительной. Решено: покупаю велосипед и на нём в редакцию. Двадцать пять километров — пустяк, если есть энтузиазм, навеянный велопарадом. Велодорожек, правда, на маршруте нет. Но это пустяки. Ведь если велопарады устраивают, значит, это кому-нибудь нужно.