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Toyo Tires представила новую шипованную зимнюю резину
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Toyo Tires представила новую шипованную зимнюю резину 

Авторамблер 21 февраля 2018
Фото: Авторамблер
Резина нового поколения была создана специалистами R&D — разработка и тесты проводились в Японии и Финляндии. Они существенно доработали рисунок протектора: он стал более плотным и имеет направленный симметричный дизайн, который обеспечивает сцепление в продольном и поперечном направлении. Количество линий шипов было увеличено с 20 до 28, что повысило характеристики покрышки на льду.
Маневренность при повороте руля обеспечивают волнообразные 3D-ламели с увеличенной амплитудой. Ледяная крошка отводится из-под колеса с помощью выемок вокруг шипов. А при движении по глубокому снегу работают специальные выступы Snow Blade, которые работают как зацепы.
Состав резиновой смеси остался без изменений.
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