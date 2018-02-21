Toyo Tires представила новую шипованную зимнюю резину

Резина нового поколения была создана специалистами R&D — разработка и тесты проводились в Японии и Финляндии. Они существенно доработали рисунок протектора: он стал более плотным и имеет направленный симметричный дизайн, который обеспечивает сцепление в продольном и поперечном направлении. Количество линий шипов было увеличено с 20 до 28, что повысило характеристики покрышки на льду.

Маневренность при повороте руля обеспечивают волнообразные 3D-ламели с увеличенной амплитудой. Ледяная крошка отводится из-под колеса с помощью выемок вокруг шипов. А при движении по глубокому снегу работают специальные выступы Snow Blade, которые работают как зацепы.

Состав резиновой смеси остался без изменений.