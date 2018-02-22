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Владельцам тюнингованных авто стало сложнее пройти техосмотр
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Владельцам тюнингованных авто стало сложнее пройти техосмотр 

Парламентская газета 22 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Внесение изменений в конструкцию автомобилей, незарегистрированных в соответствии с законодательством, теперь может послужить причиной отказа в прохождении технического осмотра. Соответствующее постановление Правительства, изменившее правила контроля, вступило в силу 22 февраля.
«В правила внесены изменения, которыми уточняются предъявляемые при проведении технического осмотра требования к транспортным средствам отдельных категорий, в том числе в части внесения изменений в конструкцию транспортных средств и предъявляемых дополнительных требований к специальным и специализированным транспортным средствам», — отмечается в справке к документу.
Согласно новым требованиям, не пройдут техосмотр машины с демонтированными дворниками и форсунками омывателей фар. Кроме того, при контроле начнут проверять отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля и не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов, а также аптечки и огнетушителя (ранее проверялось только наличие знака аварийной установки).
Вместе с тем из правил исключено упоминание о применении при техническом диагностировании методов визуального контроля.
«Принятые решения позволят … исключить изменения в конструкции транспортных средств, внесённые в нарушение требований законодательства, повысить уровень безопасности дорожного движения», — считают в кабмине.
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