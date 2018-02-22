Вступили в силу новые (более жесткие) правила прохождения техосмотра

Постановление правительства опубликовано на офицальном портале правовой информации. Согласно новым правилам, автовладельцу не выдадут диагностическую карту, если рассеиватели внешних световых приборов на автомобиле повреждены или загрязнены, или присутствуют окрашенные оптические элементы, а также если на них нанесены различные пленки (в том числе бесцветные). По сути, новый порядок ставит вне закона различный тюнинг штатной оптики — и даже нанесение защитной «бронепленки».

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Техосмотр не будет пройден и в том случае, если в рулевом механизме будут обнаружены дефекты, следы повреждений или деформации. Не допускаются неисправности усилителя руля, а также подтекание рабочей жидкости в гидросистеме.

Еще один важный пункт касается зимних шин. Отныне, если автомобиль обут в шипованную резину, то такой тип покрышек должен обязательно использоваться на всех осях и всех колесах.

Отдельное внимание в постановлении правительства РФ уделяется работе штатных стеклоочистителей и стеклоомывателей, которые должны быть полностью исправны и соответствовать заводской конструкции. И уж тем более техосмотр не выдадут при элементарном отсутствии «дворников», а также в случае отсутствия форсунок омывателей фар, если таковые были предусмотрены комплектацией автомобиля и заводом-изготовителем.

Вдобавок все транспортные средства при прохождении ТО теперь в обязательном порядке должны быть укомплектованы не только огнетушителем и знаком аварийной остановки, но и медицинской аптечкой. Раньше необходимость иметь аптечку регламентировали только ПДД, а во время техосмотра она была необязательной.

В конце концов, законом запрещается внесение любых изменений в заводскую конструкцию автомобиля, которые не были одобрены надзорными органами и зарегистрированы в установленном порядке.