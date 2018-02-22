Одинаковые колеса и аптечка в салоне. Зачем в России изменили правила прохождения ТО

Новые правила прохождения техосмотра в России вступили в силу 22 февраля. Нововведения коснулись установки шипованной резины, проверки газобалонного оборудования, требований к стеклоочистителям, стеклоомывателям и аптечке водителя. «360» узнал, для чего нужны эти изменения и как они повлияют на работу страховых компаний.

Что изменилось

В новой редакции постановления правительства № 1008 о прохождении техосмотра появились новые пункты. Так, запрещается эксплуатация авто при наличии поломок или дефектов гидроусилителя руля, а также ТС с тонированными или бронированными фарами. Проблемы возникнут у тех, кто демонтировал хотя бы одну форсунку стеклоомывателя и стеклоочиститель (дворник). Старые правила разрешали использование машины с одним работающим дворником и стеклоомывателем.

Шипованную резину придется ставить на все четыре колеса, а не только на ведущую ось, как разрешалось раньше. Помимо огнетушителя и знака аварийной остановки водителей обязали возить в салоне аптечку. Желающие самостоятельно тюнинговать авто, например, установив на нем лебедку, силовой бампер или самодельный багажник, придется регистрировать все изменения в конструкции транспортного средства. Иначе ездить за рулем «доработанной» машины также будет нельзя.

Несколько изменилась и сама процедура прохождения ТО. Автобусы массой менее пяти тонн будут досматривать 54 минуты (ранее — 59), более тяжелые — 65 минут (ранее — 72). Кроме того, правилами введены 23 временных норматива на проверку эвакуаторов, автофургонов, машин для перевозки опасных грузов и так далее.

Зачем нужны нововведения

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов объяснил «360», что говорить про новый регламент прохождения технического осмотра не верно. Россия входит в Таможенный союз стран Евразийского экономического союза и подчиняется действующему в нем техническому регламенту. Поэтому изменения — это лишь приведение правил ТО в соответствие требованиям регламента для единообразия передвижения на территориях всех стран Таможенного союза.

«Согласно этому документу, все транспортные средства должны ездить по государствам-участникам

в одинаковом техническом состоянии. Поэтому, раз Таможенный регламент в России принят, то государство внесло соответствующие изменения в процедуру прохождения ТО», — сказал Ефремов.

При этом данное ужесточение требований не имеет никакого отношения к подготовке закона о техническом осмотре, которым занимается Минэкономразвития . Эксперт отметил, что нововведения своевременны и целесообразны, а также окажут влияние на повышение безопасности на дорогах.

«Например, раньше разрешалось ставить шипованную резину только на ведущую ось, а на ведомую — нешипованную. Иногда при торможении автомобили попросту разворачивало. А при торможении с большой скорости по скользкой дороге машины начинало крутить», — добавил он.

Еще одним важным изменением представитель РСА счел обязательное наличие аптечки именно в салоне автомобиля. Раньше ее можно было возить, например, в багажнике. Однако иногда, пострадавшему в аварии необходимо в считанные минуты остановить кровотечение. Иначе человек может умереть. В таких ситуациях лучше, чтобы аптечка была под рукой.

Зачем нужен ТО По словам Ефремова, техосмотр нужен не только для покупки ОСАГО. Просто сейчас сложилась такая ситуация, что диагностическую карту проверяют именно во время покупки полиса.

«У основной массы водителей легковушек нет штрафов за отсутствие ТО. Но закон, который разрабатывает Минэкономразвития, предусматривает введение такой санкции, вне зависимости от наличия ОСАГО. А проверку наличия ТО будут проводить через комплекс фото и видеофиксации нарушений», — рассказал эксперт.

При этом сами страховщики считают, что изменения положительно повлияют на отрасль. Ужесточение процедуры снизит тяжесть последствий при ДТП. А значит, компании будут тратить меньшие суммы на возмещение ущерба. В настоящее время по российским дорогам передвигаются порядка 56 миллионов автомобилей. При этом половина из них выпущена более 10 лет назад. И лишь 20% водителей ежегодно или раз в 10 тысяч километров посещают станции техобслуживания и проходят плановый ремонт машины.

«Многие переделывают машины и устанавливают то, что считают нужным, например, вешают запрещенные «кенгурятники». И если такой автомобиль наезжает на пешехода, то человек сразу же погибает. Поэтому это все тоже нужно проверять при прохождении ТО», — заключил эксперт.