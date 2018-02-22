Ещё
Rolls-Royce Cullinan получит «откидушки» для пикника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Rolls-Royce Cullinan получит «откидушки» для пикника 

Allroader.ru 22 февраля 2018
Фото: Allroader.ru
Припозднившись к всеобщей вечеринке в стиле SUV, первый вседорожный автомобиль Rolls-Royce делает ставку на эксклюзив и чрезмерную роскошь во всем. Во всей красе новинка предстанет перед нами лишь к концу 2018 года, однако компания не отказывает себе в возможности лишний раз намекнуть на присущую Cullinan уникальность во всем.
На этот раз Rolls-Royce представил такую опцию для своего SUV как «Видовой Комплект» ("Viewing Suite"). Появившись впервые на автомобилях Rolls-Royce, Viewing Suite добавляет два складных сиденья и столик, выдвигающиеся прямо из багажника и направленные назад. Напоминающие откидушки в партере театра, эти силенья отделаны высококачественной кожей и предназначены для уютных романтиков с шампанским на природе.
Естественно, в «боевую готовность» сиденья и коктейльный столик приводятся простым нажатием кнопки в салоне. Также очевидно, что с помощью подобных «фишек» Rolls-Royce пытается с нуля выстроить образ и предназначение совершенно нового для себя типа авто, который в компании упорно отказываются называть «Sport Utility Vehicle». И в самом деле: дорогое игристое вино, легкий камамбер и живописные закаты в самых отдаленных уголках планеты — какая уж тут «практичность», только «лакшери».
Словом, рекламная кампания для Cullinan уже началась и, не показывая нам сам автомобиль, маркетологи британского производителя уже успешно навязывают сильным мира сего новые потребности и выдающиеся преимущества, овладеть которыми можно лишь из салона (или в данном случае багажника) нового «не-SUV» Rolls-Royce Cullinan.
https://youtu.be/6t09_NKqDKk
Возвращаясь к более осязаемой технической стороне вопроса, напомним, что Cullinan делит платформу с Phantom последнего поколения, под его капотом будет трудиться такой же 6.75 л V12, способный раскидать «лошадок» по всем четырем колесам.
По слухам, желающим заполучить новинку в свою «конюшню» придется выложить за Cullinan не менее $450 000, причем за счет различных «Viewing Suite» и подобных опций цена вполне может «распухнуть» и до миллиона.
Allroader.ru: последние новости
G-Class 2018 «оделся» в нержавейку с пакетом Stainless Steel Audi рассказала сколько стоит E-tron Hyundai предложит кроссоверы «футбольной» серии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Машину Путина выставили на продажу16
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение