Rolls-Royce Cullinan получит «откидушки» для пикника

Припозднившись к всеобщей вечеринке в стиле SUV, первый вседорожный автомобиль Rolls-Royce делает ставку на эксклюзив и чрезмерную роскошь во всем. Во всей красе новинка предстанет перед нами лишь к концу 2018 года, однако компания не отказывает себе в возможности лишний раз намекнуть на присущую Cullinan уникальность во всем.

На этот раз Rolls-Royce представил такую опцию для своего SUV как «Видовой Комплект» ("Viewing Suite"). Появившись впервые на автомобилях Rolls-Royce, Viewing Suite добавляет два складных сиденья и столик, выдвигающиеся прямо из багажника и направленные назад. Напоминающие откидушки в партере театра, эти силенья отделаны высококачественной кожей и предназначены для уютных романтиков с шампанским на природе.

Естественно, в «боевую готовность» сиденья и коктейльный столик приводятся простым нажатием кнопки в салоне. Также очевидно, что с помощью подобных «фишек» Rolls-Royce пытается с нуля выстроить образ и предназначение совершенно нового для себя типа авто, который в компании упорно отказываются называть «Sport Utility Vehicle». И в самом деле: дорогое игристое вино, легкий камамбер и живописные закаты в самых отдаленных уголках планеты — какая уж тут «практичность», только «лакшери».

Словом, рекламная кампания для Cullinan уже началась и, не показывая нам сам автомобиль, маркетологи британского производителя уже успешно навязывают сильным мира сего новые потребности и выдающиеся преимущества, овладеть которыми можно лишь из салона (или в данном случае багажника) нового «не-SUV» Rolls-Royce Cullinan.

https://youtu.be/6t09_NKqDKk

Возвращаясь к более осязаемой технической стороне вопроса, напомним, что Cullinan делит платформу с Phantom последнего поколения, под его капотом будет трудиться такой же 6.75 л V12, способный раскидать «лошадок» по всем четырем колесам.

По слухам, желающим заполучить новинку в свою «конюшню» придется выложить за Cullinan не менее $450 000, причем за счет различных «Viewing Suite» и подобных опций цена вполне может «распухнуть» и до миллиона.