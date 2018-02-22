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Видео: Электрокар превратили в компьютерную мышь смеха ради
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Видео: Электрокар превратили в компьютерную мышь смеха ради 

Quto.ru 22 февраля 2018
Фото: Quto.ru
Робототехник Симона Гиртц и изобретатель Уильям Осман превратили маленький желтый электрокар Comutacar из Массачуссетского технологического института в гигантскую компьютерную мышь.
Уильям собрал устройство, которое заменяет сенсор мыши, и закрепил его на переднем бампере микромашинки. Таким образом, курсор в «Фотошопе» приходил в движение вместе с машиной. Клаксон заменял левую кнопку мыши. Чтобы нарисовать линию, нужно было ехать по прямой и одновременно сигналить.
Создатели хотели нарисовать на карте маршрута портрет автомобиля, но во время первой попытки ограничились небольшим треугольником. Отметим, что Comutacar — проект родом из 1980 года.
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