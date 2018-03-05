Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 5 по 11 марта

Пора начать подготовку к наступающей праздничной неделе! Находите знак зодиака — свой, мужа и ребенка — и читайте гороскоп от нашего астролога. На неделе с 5 по 11 марта супруги станут часто выяснять отношения, борясь за абсолютную власть в семье и за право принимать ключевые решения, связанные с воспитанием подрастающего поколения. Детки же в свою очередь будут весьма болезненно реагировать на ссоры дома и делать выводы, которые потом существенно затруднят их общение с родителями. Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе вам, скорее всего, придется часто жертвовать ради семьи какими-то своими интересами, менять планы частного характера, чтобы заняться бытовыми делами и воспитанием ребенка, отдавать на откуп мужу решения, которые обычно принимаете самостоятельно. И в то же время придет в норму какая-то беспокоящая вас семейная ситуация, вам предстоит каким-то образом дополнить обучение чада, вы избавитесь от общества индивида, который регулярно вмешивается в жизнь вашего семейства. Маленькие Овны могут столкнуться с трудностями в выполнении задания в школе или в другом образовательном учреждении.

Вероятно, это произойдет из-за того, что они попытаются с наскоку сделать то, в чем требуется сначала хорошенько подумать.

Удачные дни: 11. Неудачные дни: 9, 10. Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе вам, скорее всего, придется часто пользоваться своим влиянием на домочадцев и усиливать психологическое давление на них, чтобы добиться от них каких-то действий, которые, как вам кажется, крайне необходимы для благополучия всех членов семьи. Кроме того, какие-то сферы домашнего хозяйства могут потребовать дополнительных расходов, а некоторые аспекты воспитания чада — новых и достаточно радикальных методов донесения полезной информации. Маленькие Тельцы наконец-то поймут что-то такое, что раньше до них никак не доходило, ставило их в тупик, заставляло совершать ошибки.

Это может быть связано и с учебой, и с какими-то общепринятыми ценностями или правилами общения.

Удачные дни: все дни нейтральны. Неудачные дни: все дни нейтральны. Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе вы, скорее всего, каким-то радикальным образом решите спорный вопрос, который мешал нормальному взаимодействию с мужем, что в свою очередь поможет вам сделать общение с благоверным более полноценным, конструктивным и приятным для вас обоих. Кроме того, велика вероятность, что вам предстоит наблюдать за резким скачком развития чада, за началом следующего этапа его взросления, и это многому вас научит, хотя и оставит после себя сожаление, что дети так быстро растут. Маленькие Близнецы будут капризничать больше обычного, на что-то жаловаться.

Не исключен упадок сил или чрезмерный перерасход энергии. Проследите, чтобы ребенок не перетруждался и чаще отдыхал.

Удачные дни: все дни нейтральны. Неудачные дни: 8. Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе вам настоятельно рекомендуется не провоцировать ссоры с мужем — они помешают вам с ним завершить какое-то важное для семьи дело или договориться о чем-то таком, что связано с воспитанием ребенка. К тому же не стоит подталкивать благоверного к тому, к чему он пока морально не готов, даже если вы сами считаете, что сейчас самое время внести эти изменения в быт или в супружеские взаимоотношения.

А вот вмешаться в отношения чада со сверстниками можно и нужно — ваш совет окажется бесценным.

Маленькие Раки могут напомнить родителям о каком-то обещании, которое те дали, но так и не выполнили.

Не разочаровывайте ребенка, ему сейчас крайне важно, чтобы вы сдержали свое слово.

Удачные дни: 5, 8. Неудачные дни: все дни нейтральны. Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе вы можете перестать считать мужа авторитетом в тех вопросах, по которым ранее прислушивались к нему и действовали так, как он указывал. Это добавит вам самостоятельности и поднимет вашу самооценку, хотя, возможно, спровоцирует недовольство благоверного и ссоры с ним. Кроме того, есть вероятность, что вы откажете от дома индивиду, который часто ставил ваше семейство в неудобное, неловкое положение своими неожиданными визитами и вмешательством в то, что его не касается. Маленькие Львы могут не захотеть участвовать в том, что якобы сулит какие-то перспективы или привилегии.

Не настаивайте — скорее всего, чадо почувствует, что ничего, кроме лишних хлопот, ему это мероприятие не принесет.

Удачные дни: 11. Неудачные дни: 10. Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе завершение какого-то дела, связанного с вашим семейством, скорее всего, потребует серьезных финансовых расходов, которых вы надеялись избежать.

Помните, что «скупой платит дважды», и не экономьте на том, что действительно важно для вас и для ваших близких.

Кроме того, есть вероятность, что вам на семейном совете предстоит решать какой-то вопрос, касающийся планов на будущее, образования ребенка или участия семьи в чем-то таком, в чем ни у кого из вас нет должного опыта. Маленькие Девы могут неожиданно отказаться от привычной пищи или от занятия, которому с удовольствием ежедневно предавались.

Возможно, у вашего чада просто отпадет в этом необходимость, или его организм потребует чего-то другого.

Удачные дни: все дни нейтральны. Неудачные дни: 8, 9. Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе вероятны достаточно серьезные ссоры с мужем из-за претензий, которые вы до этого тщательно скрывали, не считая нужным озвучивать. Не исключено, что какой-то поступок благоверного, даже не очень вопиющий, станет «последней каплей», переполнившей чашу вашего терпения. Вы перестанете деликатничать, а супруг в свою очередь не проникнется вашим негодованием и будет отстаивать какие-то свои права.

Кроме того, достанется от вас и ребенку. Будьте сдержаннее.

Маленькие Весы могут влюбиться, и это станет для них чуть ли не трагедией, так как ни признаться в своих чувствах, ни нормально общаться с предметом своего обожания они будут не в состоянии.

Найдите способ отвлечь чадо от переживаний.

Удачные дни: 5. Неудачные дни: 11. Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе ваш муж, скорее всего, станет часто за вас что-то решать, настаивать на выполнении каких-то его указаний, диктовать условия. Велика вероятность, что в его поведении будет здравое зерно, а потому лучше бы ему не перечить — через некоторое время вы поймете, что он таким образом реализовывал какой-то глобальный замысел, а его действия многое дали и вам самой, и семейству в целом.

Кроме того, вам, возможно, в данный период предстоит поддерживать какое-то начинание ребенка.

Ваш маленький Скорпион может стать покровителем для сверстника, который гораздо слабее его, нуждается в защите от других детей или в знаниях, которыми ваше чадо владеет очень хорошо. Удачные дни: 6, 7. Неудачные дни: 9. Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе вам, скорее всего, предстоит что-то покупать в дом, подталкивать мужа к каким-то карьерным или личностным свершениям и вообще многое делать для будущего вашего семейства.

Это, конечно, добавит вам хлопот, но зато подарит чувство глубокого удовлетворения от осознания, что ваши действия принесут растянутую по времени пользу.

Кроме того, вы, возможно, подвигнете ребенка на какие-то новые занятия, которые благотворно скажутся на его умственном и физическом развитии. Маленькие Стрельцы могут повести себя «неспортивно», добиваясь победы в каком-то интеллектуальном соревновании.

Объясните чаду, что цель далеко не всегда оправдывает средства.

Удачные дни: 8. Неудачные дни: 7. Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе кто-то из тех, кто благоволит вашей семье, может обеспечить вас всех какими-то дополнительными благами — поделиться чем-то вкусненьким, преподнести вам всем подарки, отдать безвозмездно какую-то полезную в хозяйстве вещь или билеты на какое-то культурное мероприятие.

Кроме того, есть вероятность, что вы преподадите ребенку урок, связанный с экономикой, с грамотным распоряжением денежными средствами или какими-то другими немаловажными ресурсами.

Маленькие Козероги получат новый опыт межличностного общения, после чего, возможно, станут более чутко относиться к окружающим. Удачные дни: 10, 11. Неудачные дни: все дни нейтральны. Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вы, скорее всего, будете очень тщательно подбирать слова при общении с домочадцами, чтобы не обидеть их, не задеть их чувств и самолюбия.

Велика вероятность, что вы поймете: сейчас не время для вашего правдолюбия, и что лучше быть деликатнее.

Кроме того, вы, возможно, дадите мужу какой-то важный совет, предостережете его от чего-то такого, что может негативно сказаться на его карьере или на финансовом положении вашей семьи. Маленькие Водолеи могут захотеть учиться актерскому мастерству.

К тому же в них усилится эмпатия, соответственно, они будут очень остро чувствовать и чутко воспринимать все то, что происходит в семье и с их друзьями.

Удачные дни: все дни нейтральны. Неудачные дни: все дни нейтральны. Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе может усложниться диалог с мужем. Не исключено, что вы не захотите прислушиваться к каким-то его доводам, считаться с его личностными устремлениями и понимать, что события, происходящие у него на работе, не могут не отражаться на его настроении.

Будьте мудрее.

Кроме того, вам в данный период настоятельно рекомендуется не язвить по поводу каких-либо привязанностей ребенка — он вряд ли вам простит резкие и обидные слова в адрес того, кто (или что) очень ему нравится. Маленькие Рыбы, возможно, получат новый опыт обращения с деньгами или использования каких-то других ресурсов.

И, скорее всего, это произойдет вне дома.

Удачные дни: все дни нейтральны. Неудачные дни: все дни нейтральны. Фото: Shutterstock.com