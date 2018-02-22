В России стартовали продажи брутальной версии Kia Picanto

Отличия от обычного Picanto носят «косметический» характер. Автомобиль линейки X-Line оснащается особыми бамперами, пластиковыми накладками на пороги и арки, чуть иной решеткой радиатора и двойной хромированной насадкой глушителя. Кроме того, на такой «Пиканто» устанавливаются 15-дюймовые диски.

В салоне установлены кресла, обитые искусственной кожей с контрастной прострочкой цвета «лайм». На педалях появились алюминиевые накладки.

Picanto X-Line предлагается с 1,2-литровым мотором мощностью 84 л.с., пару которому составляет 4-диапазонный автомат.

Эта версия не самая дорогая в линейке: если «вседорожный» Picanto X-Line можно приобрести за 809 900 рублей, то, например, «стильный» вариант Picanto New Prestige 2018 года обойдется минимум в 819 900 рублей, а «спортивный» Picanto GT Line — от 864 900 рублей.