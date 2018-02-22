Как это работает? | Эскалатор

Первый эскалатор в виде «движущейся по кругу лестницы» был запатентован американским изобретателем Натаном Эймсом в 1859 году, однако он никогда не использовался. Спустя почти 30 лет, в 1892 году американец Джесс Рено запатентовал «наклонный подъёмник». Его первый в мире эскалатор появился через 2 года в нью-йоркском парке Кони-Айленд как аттракцион для туристов. А спустя еще 4 года — в лондонском магазине «Харродс». Посетители торгового дома боялись подниматься по эскалатору, и чтобы как-то изменить ситуацию, директор магазина поручил наливать стаканчик бренди каждому смельчаку, который воспользуется новым изобретением. Первые эскалаторы представляли собой гладкие движущиеся дорожки без ступеней. Позже их снабдили поручнями, а современный вид эскалатор приобрёл к 1921 году. Как же работает современный эскалатор — об этом в сегодняшнем выпуске!

Итак, эскалаторная лента состоит из соединенных между собой ступеней, которые установлены в кожух. Каждая из ступеней закреплена между двумя длинными цепями и держится на роликах, которые перемещаются по направляющим рельсам. Тяговый двигатель при помощи валов приводит в движение цепи, замкнутые в круг и движущиеся с определённой скоростью. Ведущий вал вместе с тяговым двигателем устанавливается под полом в верхней части эскалатора, а в нижней части располагается обратный вал. Устойчивость пассажиров на полотне эскалатора зависит от скорости рывка, то есть изменения ускорения или замедления ступеней. Так, при пуске эскалатора ускорение не должно превышать 0,6 м/с2 в первый момент и 0,75 м/с2 в остальное время разгона.

Внизу и вверху эскалатора установлены неподвижные гребенки, из-под которых лента начинает свое движение в зависимости от направления. Когда эскалаторная лента выезжает из-под гребенки, ступени представляют собой плоскую поверхность, после чего плавно начинают разъезжаться. Это достигается за счет особой формы направляющих рельсов.

Неотъемлемой частью эскалатора являются движущиеся поручни, также приводимые в движение тяговым двигателем. Однако скорость поручней, как правило, превышает скорость ступеней. Дело в том, что для повышения трения на диски, приводящие в движение поручни, надевают резиновые накладки, которые со временем стираются, и скорость движения поручней незначительно падает. Рекомендуемая разница в скоростях ступеней и поручня равняется 3-м процентам.

Угол наклона эскалатора составляет 30-35 градусов в зависимости от его длины. Так, при требуемой высоте подъёма выше 6 метров применяются только эскалаторы с углом наклона 30 градусов. В остальных случаях допустимо использование и 35-градусного наклона.

Эскалатор оборудуют рядом предохранительных устройств, которые останавливают систему в случае повреждения или его угрозы. Эти устройства срабатывают при подъеме ступеней перед нижней и верхней гребенками, обрыве поручней, увеличении скорости эскалатора более чем на 25% и внезапном изменении направления движения.

В отличие от лифтов, рассмотренных в прошлых выпусках, эскалаторы обладают большей пропускной способностью, однако являются более дорогими и требуют большего пространства для установки.