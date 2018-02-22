Экс-сотрудник Tesla рассказал, как компания продает дефективные автомобили 

Бывший сотрудник Tesla Адам Уильямс обвинил компанию в продаже дефектных автомобилей. По его словам, автогигант не уведомляет покупателей об этом.
Также Уильямс заявил, что его уволили из Tesla именно после того, как он обратился за разъяснениями к руководству. Он являлся региональным менеджером в Нью-Джерси с конца 2011 года. По словам экс-сотрудника Tesla, покупателей не уведомляли о дефектах, а вместо этого автомобили помечали маркером «подержанный» или «салонный экземпляр».
В своем судебном иске Уильямс отметил, что жаловался своим руководителям на нарушение законодательства, в том числе вице-президенту компании. После этого его понизили в должности дважды, а в сентябре прошлого года уволили. Уильямс считает, что его увольнение было неправомерным. Он находится под защитой Закона о добросовестных приобретателях, согласно которому он вправе заявить о противозаконных действиях своего работодателя, не опасаясь преследования или мести.
По данным издания The Verge, летом 2016 года владелец трех автомобилей Tesla Барретт Лайон подал иск в связи с обнаруженными дефектами. По его словам, двери Tesla Model X открывались и закрывались непредсказуемо, из-за чего иногда зажимали членов его семьи и врезались в соседние автомобили. Покупатель потребовал возмещения средств согласно закону о недоброкачественной продукции. После этого Tesla забрала дефективный автомобиль, вернула деньги, и Лайон отозвал иск, пишет «Газета.ru».