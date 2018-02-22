Экс-сотрудник Tesla рассказал, как компания продает дефективные автомобили

Бывший сотрудник Tesla Адам Уильямс обвинил компанию в продаже дефектных автомобилей. По его словам, автогигант не уведомляет покупателей об этом.

Также Уильямс заявил, что его уволили из Tesla именно после того, как он обратился за разъяснениями к руководству. Он являлся региональным менеджером в Нью-Джерси с конца 2011 года. По словам экс-сотрудника Tesla, покупателей не уведомляли о дефектах, а вместо этого автомобили помечали маркером «подержанный» или «салонный экземпляр».

В своем судебном иске Уильямс отметил, что жаловался своим руководителям на нарушение законодательства, в том числе вице-президенту компании. После этого его понизили в должности дважды, а в сентябре прошлого года уволили. Уильямс считает, что его увольнение было неправомерным. Он находится под защитой Закона о добросовестных приобретателях, согласно которому он вправе заявить о противозаконных действиях своего работодателя, не опасаясь преследования или мести.