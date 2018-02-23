Участник BTS выпускает свой первый микстейп

Ура, это свершилось! J-Hope выпустит свой первый сольный микстейп, в который он вложил все свои переживания и чувства из личной жизни. Дата выхода — марта.

Вчера ночью артист поделился видео в своем-аккаунте, где показал как работает над микстейпом.

До этого уже спели выпустить микстейп коллеги по группе J-Hope — выпустил в марте года и Шуга на год позже поделился работой под названием «Agust».

Одним из преимуществом новинки будет его доступность для всех, так как микстейп не является коммерческой целью для артиста.

Это не первая сольная работа J-Hope. Он уже успел выпустить такие треки как «Mic» «Mama», «Blood», «I» и «Run». ;;;