Ещё
Участник BTS выпускает свой первый микстейп
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участник BTS выпускает свой первый микстейп 

Popcake.tv 23 февраля 2018
Фото: Popcake.tv
Ура, это свершилось! J-Hope выпустит свой первый сольный микстейп, в который он вложил все свои переживания и чувства из личной жизни. Дата выхода — марта.
Вчера ночью артист поделился видео в своем-аккаунте, где показал как работает над микстейпом.
До этого уже спели выпустить микстейп коллеги по группе J-Hope — выпустил в марте года и Шуга на год позже поделился работой под названием «Agust».
Одним из преимуществом новинки будет его доступность для всех, так как микстейп не является коммерческой целью для артиста.
Это не первая сольная работа J-Hope. Он уже успел выпустить такие треки как «Mic» «Mama», «Blood», «I» и «Run». ;;;
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля
Машину Путина выставили на продажу16
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение