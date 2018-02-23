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Названы призеры «USED CAR AWARDS 2018»
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Названы призеры «USED CAR AWARDS 2018» 

Car.ru 23 февраля 2018
Фото: Car.ru
Присуждаемая автоаналитическим агентством «Автостат» ежегодная премия «USED CAR AWARDS 2018» была вручена 22.02.2018 года в зале «Ренессанс Москва Монарх Центр» на бизнес-форуме «ForAuto — 2018» в столице. Эту награду присваивают лучшим автокомпаниям, реализующим хоженые автомобили.
За первенство состязались девятнадцать автокомпаний представленных на авторынке России. Участников рассортировали в подгруппы: премиум и массовый сегмент.
В результате автобренд Volkswagen был назван первым во второй подгруппе, а Jaguar Land Rover — в премиум-сегменте.
Был отмечен как лучший дистрибьютор по реализации машин б/у-сегмента массово сектора — Peugeot Citroen. У премиального сегмента свой лидер — это опять таки Jaguar Land Rover.
Награждения прошли вчера 22.02.2018 года.
Кроме приятных моментов связанных с наградами, участники форума подняли множество важных для автомобильной сферы вопросов.
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