Названы призеры «USED CAR AWARDS 2018»

Присуждаемая автоаналитическим агентством «Автостат» ежегодная премия «USED CAR AWARDS 2018» была вручена 22.02.2018 года в зале «Ренессанс Москва Монарх Центр» на бизнес-форуме «ForAuto — 2018» в столице. Эту награду присваивают лучшим автокомпаниям, реализующим хоженые автомобили.

За первенство состязались девятнадцать автокомпаний представленных на авторынке России. Участников рассортировали в подгруппы: премиум и массовый сегмент.

В результате автобренд Volkswagen был назван первым во второй подгруппе, а Jaguar Land Rover — в премиум-сегменте.

Был отмечен как лучший дистрибьютор по реализации машин б/у-сегмента массово сектора — Peugeot Citroen . У премиального сегмента свой лидер — это опять таки Jaguar Land Rover.

Награждения прошли вчера 22.02.2018 года.

Кроме приятных моментов связанных с наградами, участники форума подняли множество важных для автомобильной сферы вопросов.