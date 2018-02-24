Curtiss Warhawk: мотоцикл, созданный под вдохновением от истребителя времен Второй мировой

В начале этого года американский производитель мотоциклов Confederate объявил о своем переименовании в Curtiss. В честь Гленна Кертисса, первопроходца в авиа— и мотоциклостроении, обладателя ряда выдающихся рекордов начала прошлого века. Такое решение выглядит несколько противоречивым и даже кощунственным, ведь вместе с ребрендингом компания хоронит и традицию производства классических байков с V-twin моторами. Бренд Confederate в течение 27 лет производил дизайнерские и коллекционные V-twin мотоциклы, с «истинно американским» духом. В этой области сложилась определенная аудитория и традиции — по статистике из 250 самых дорогих и известных моделей мотоциклов, когда-либо проданных на аукционе, 75% были машины с классическими V-twin движками. Они нравятся людям, но времена неотвратимо меняются.

Руководство Confederate, а теперь уже Curtiss объявило о переходе на строительство электромотоциклов, первый из которых может быть представлен публике на байк-шоу Quail Motorcycle Gathering в мае 2018-го. А чтобы подвести черту, закончить эпоху, компания выпустит лимитированную серию V-twin Curtiss Warhawk. Первый мотоцикл со словом «Curtiss» в названии за 110 лет и он же последний.

Серия состоит из 35 экземпляров, стартовая цена $105000, но она значительно изменится, ведь Curtiss Warhawk уже назван коллекционным раритетом. Поэтому их технические характеристики не имеют особого значения, по сути это редизайн модели Confederate P51 Fighter со 150-сильным классическим V-twin мотором. Последний шанс для любителей прикоснуться к легенде.