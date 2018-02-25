Скоростной поезд бросили гнить в лесах Франции

Последний приют для сверхскоростных поездов. Во Франции нашли состав, который железнодорожники бросили в лесу. Этим уже воспользовались вандалы и любители граффити: в вагонах разбиты стекла, испорчен салон, информирует телеканал «МИР 24».

Совсем недавно этот поезд ходил под Ла-Маншем (между Лондоном, Парижем и Брюсселем) и развивал скорость до 300 километров в час. Судя по кадрам, которые выложили в Сеть очевидцы, вагоны пока еще могут похвастаться комфортными сиденьями, дорогой обшивкой стен и рестораном.

По словам производителей поезда, утилизация подобного состава стоит слишком дорого.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM