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Скоростной поезд бросили гнить в лесах Франции
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Скоростной поезд бросили гнить в лесах Франции 

Мир24 25 февраля 2018
Последний приют для сверхскоростных поездов. Во Франции нашли состав, который железнодорожники бросили в лесу. Этим уже воспользовались вандалы и любители граффити: в вагонах разбиты стекла, испорчен салон, информирует телеканал «МИР 24».
Совсем недавно этот поезд ходил под Ла-Маншем (между Лондоном, Парижем и Брюсселем) и развивал скорость до 300 километров в час. Судя по кадрам, которые выложили в Сеть очевидцы, вагоны пока еще могут похвастаться комфортными сиденьями, дорогой обшивкой стен и рестораном.
По словам производителей поезда, утилизация подобного состава стоит слишком дорого.
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