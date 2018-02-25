В силу вступили измененные правила прохождения техосмотра

В новой редакции содержатся все пункты, которые необходимо учесть автомобилистам в ходе данного мероприятия, передает сайт argumenti.ru.

В частности, согласно новым правилам, не допускается неисправность усилителя руля. Также полностью исключается наличие окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок на рассеивателях осветительных приборов, подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усиления руля и отсутствие стеклоомывателей, которые предусмотрены производителем машины.

Более того, чтобы успешно пройти техосмотр, автовладелец непременно должен иметь в транспортном средстве аптечку и огнетушитель.