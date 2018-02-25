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В силу вступили измененные правила прохождения техосмотра
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В силу вступили измененные правила прохождения техосмотра 

Газета.Ru 25 февраля 2018
В новой редакции содержатся все пункты, которые необходимо учесть автомобилистам в ходе данного мероприятия, передает сайт argumenti.ru.
В частности, согласно новым правилам, не допускается неисправность усилителя руля. Также полностью исключается наличие окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок на рассеивателях осветительных приборов, подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усиления руля и отсутствие стеклоомывателей, которые предусмотрены производителем машины.
Более того, чтобы успешно пройти техосмотр, автовладелец непременно должен иметь в транспортном средстве аптечку и огнетушитель.
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