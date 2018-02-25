Все хакатоны этой весны

Март

Хакатон HR Хакатон пройдет в рамках Санкт-Петербургского международного форума. Участникам хакатона предстоит разработать решения в сфере автоматизации рекрутинга компаний. Призовой фонд хакатона составляет 600 тысяч рублей. Мероприятие пройдет 1 и 2 марта в Санкт-Петербурге.

BioHack BioHack — хакатон для команд биологов и программистов по решению прикладных задач в области биоинформатики в течение 48 часов. Призовой фонд хакатона — 210 тысяч рублей, а также подарки от организаторов мероприятия. Хакатон пройдет со 2 по 4 марта в Санкт-Петербурге.

Oh, my Hack! Участники хакатона в течение трех дней будут трудиться над разработкой своих решений. Победитель получит 100 тысяч рублей, лучший проект в номинации «Умный город» станет обладателем 30 тысяч рублей, в номинации Digital Image Processing — 25 тысяч рублей, также предусмотрены призы и подарки от партнеров мероприятия. Хакатон пройдет со 2 по 4 марта в Самаре, регистрация открыта до 28 февраля.

SevHack Это хакатон в сфере телекоммуникаций. Команда победителей получит стажировку в компании «СевСтар» с возможностью трудойстройства. Также все команды, занявшие призовые места, получат ценные подарки. Хакатон пройдет со 2 по 4 марта в Севастополе.

Моя страна и блокчейн Это хакатон для блокчейн-разработчиков. Открыты следующие номинации: «Решение для честных выборов на платформе блокчейн», «Разработка решения по логистике цепочек поставок органической продукции», «Разработка платежных сервисов на базе блокчейн технологий для расчетов в сегменте В2С». Победители хакатона получат денежное вознаграждение (от 200 тысяч рублей), контракты на выполнение работ по реализации лучших предложенных решений, возможность пройти стажировку. Хакатон пройдет 3 и 4 марта в Москве, заявки принимаются до 28 февраля.

Гадание на картах Хакатон «Гадание на картах» — два дня, посвященные одному из самых перспективных направлений инновационного бизнеса в России — геоинформационным технологиям. Открыты следующие направления: геомаркетинг, Urban Analytics, навигация и карты, Emergency mapping, Remote sensing & machine learning. Лучший творческий проект получит приз — 100 тысяч рублей. Хакатон пройдет 3 и 4 марта в Иннополисе, регистрация открыта до 2 марта.

food.hack.1 Организаторы хакатона не ставят ограничения в разработке, но предлагают создать решения по одному из следующих направлений: AR / VR технологии в еде, приложения, боты и сервисы, улучшающие процесс готовки, умные решения для персонализации меню и диет, новые технологии в доставке. Победитель получит 100 тысяч рублей, обладатель второго места — 70 тысяч, а третьего — в течение месяца будет получать коробки с ужинами от «Партии еды». Хакатон пройдет 3 и 4 марта в Санкт-Петербурге.

AI.Hack AI.Hack — серия мероприятий-хакатонов, стимулирующих инновационную проектную деятельность в кооперации ученых, разработчиков, дизайнеров, предпринимателей и других специалистов и создание инновационных продуктов в рамках цифровой экономики Российской Федерации. Участникам предстоит сделать разработки в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения и машинного обучения для таких областей, как цифровое здравоохранение, «умный город», кадры и образование, информационная безопасность. Призовой фонд хакатона составляет 600 тысяч рублей. Мероприятие пройдет с 9 по 11 марта в Санкт-Петербурге и с 16 по 18 марта в Москве.

AMC Makeathon 2018 Участникам хакатона предстоит разработать прототип информационно-развлекательного чат-бота для Американского центра в Москве. Лучший проект получит приз размером $2 тысячи. Хакатон пройдет 17 и 18 марта в Москве, регистрация открыта до 9 марта.

Федеральный хакатон Лиги Роботов Это хакатон для школьников в возрасте от 10 лет. Мероприятие совмещает интенсивные образовательные программы с решением реальных практических задач. Хакатон пройдет с 26 по 30 марта в Подмосковье. Мероприятие платное.

Blockchain Founder Hackathon Участникам хакатона предстоит разработать блокчейн-проект за 48 часов. Призовой фонд хакатона — 200 тысяч рублей, а также грант на участие в программе Blockchain Founder. Хакатон пройдет с 30 марта по 1 апреля в Москве, регистрация открыта до 25 марта.

Data.Monitor Его участникам предстоит найти решения социальных проблем с помощью технологий и анализа открытых данных. Победитель получит 60 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Хакатон пройдет с 30 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге.

Апрель

HR Hackathon Russia Участникам хакатона предстоит разработать решения по одному из двух направлений: «HR-аналитика» или «Разработка инструментов HR-нужд». Хакатон пройдет 4 и 5 апреля в Москве.

Если вы хотите, чтобы ваш хакатон попал в этот список, высылайте информацию о нем на ludmila@rb.ru.