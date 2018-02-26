Всемирный день неторопливости: животные, которые никуда не спешат

С чувством, с толком, с расстановкой. Сегодня отмечается весьма оригинальный праздник — День неторопливости. Не спешить и получать удовольствие от каждого момента 11 лет назад призвали итальянцы. Сейчас этот лозунг приобрел статус Международного дня. Людям, кстати, есть с кого брать пример. Вот те, кто привык неторопливо наслаждаться жизнью.

Чемпион по медлительности — улитка. Ее скорость — чуть более 3,5 метров в час. Обусловлено это особенностями строения улитки. Зато специальная слизь позволяет ей ползать по вертикальной поверхности.

Второе место у ленивца. Свое название это животное оправдывает полностью. Даже при желании спуститься с ветки — они просто падает вниз. Зато ленивцы хорошие пловцы. И в воде развивают скорость 4 километра в час.

Огромные сухопутные черепахи из-за своих больших размеров -медленны и неуклюжи. И двигаются со скоростью 900 метров в час. Так что не зря медлительным людям говорят — ползаешь, как черепаха.

К самым медлительным животным можно отнести и гренландскую полярную акулу. Иногда даже создается впечатление, что она засыпает на ходу. Обитает хищница в холодных водах — вот и вынуждена медленно плавать, чтобы беречь энергию и тепло.

На пятом месте — полевые мыши. Длина их тела чуть более десяти сантиметров. При таких скромных габаритах двигаться быстро нереально. Поэтому ее скорость не превышает пяти километров в час.

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