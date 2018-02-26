Составлен рейтинг самых провальных автомоделей за 2017 год на российском авторынке 

В Российской Федерации рынок автомобилей просто огромен. За год расходится внушительная цифра автомоделей различных автопроизводителей.
Но есть автомодели, которые, как говорят автодилеры, «не идут». По сему рейтинг провальных автомоделей.
Самой не продаваемой автомоделью называют Acura MDX. Японский внедорожник обозначенной автомодели не возымел должного спроса у российских автолюбителей в ушедшем году.
Итальянская автомодель Alfa Romeo Stelvio также не показала достойных результатов в указанном периоде.
"Китаец" HTM Boliger назван третьим в рейтинге «неудачников». Автоэксперты говорят, что за обозначенный период автодилерам удалось сбагрить 99 экземпляров. И то якобы только потому, что обсуждаемая автомодель имеет некоторое сходство с известным Porsche Cayenne.
Не покорили сердца автолюбителей из России и автомодели: Chrysler Pacifica, Haima M3 Jeep Renegade, а также SsangYong Tivoli.