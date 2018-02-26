Составлен рейтинг самых провальных автомоделей за 2017 год на российском авторынке

В Российской Федерации рынок автомобилей просто огромен. За год расходится внушительная цифра автомоделей различных автопроизводителей.

Но есть автомодели, которые, как говорят автодилеры, «не идут». По сему рейтинг провальных автомоделей.

Самой не продаваемой автомоделью называют Acura MDX. Японский внедорожник обозначенной автомодели не возымел должного спроса у российских автолюбителей в ушедшем году.

Итальянская автомодель Alfa Romeo Stelvio также не показала достойных результатов в указанном периоде.