Обновление онлайн-каталога Textar Brakebook для коммерческого транспорта

Каталог тормозных комплектующих Textar для коммерческих автомобилей пополнился подробными иллюстрациями и чертежами.

Систематизация запчастей для тормозных систем грузовых и коммерческих автомобилей — задача более сложная по сравнению с легковым транспортом. Необходимо учитывать, что для каждого типа коммерческого транспортного средства и условий его эксплуатации предусмотрены разные спецификации тормозов. Подробные чертежи, сопровождающие описание тормозных колодок и дисков Textar, содержат дополнительную информацию о весе, минимальной толщине и других габаритных характеристиках деталей. На иллюстрациях присутствуют винты и другие дополнительные детали — в случаях, когда они включены в комплект поставки. Появление подробных изображений деталей, которые также интегрированы в интернет-каталог TecDoc, поможет избежать ошибок при оформлении заказов и связанных с этим неоправданных расходов.

«На данный момент мы обеспечили фотоиллюстрациями более 65% всего перечня наших продуктов для коммерческих автомобилей, — поясняет Томас Ахлфельд, продакт-менеджер направления коммерческого транспорта компании TMD Friction. — Наши клиенты хотят видеть, что именно они заказывают, до того как откроют упаковку с доставленным товаром. Удовлетворение потребностей клиентов — наш наивысший приоритет, и мы постоянно стремимся улучшать наш сервис».

В дополнение к детальной информации о каждой товарной позиции на www.brakebook.com специалистам доступны подробные видео-инструкции по установке комплектующих, размещенные на «сайте профессионалов» по адресу www.textar-professional.com. Недавно подборка роликов была дополнена сюжетами об особенностях технического обслуживания и ремонта тормозов грузового и коммерческого транспорта.