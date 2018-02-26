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Обновление онлайн-каталога Textar Brakebook для коммерческого транспорта
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Обновление онлайн-каталога Textar Brakebook для коммерческого транспорта 

Car.ru 26 февраля 2018
Фото: Car.ru
Каталог тормозных комплектующих Textar для коммерческих автомобилей пополнился подробными иллюстрациями и чертежами.
Систематизация запчастей для тормозных систем грузовых и коммерческих автомобилей — задача более сложная по сравнению с легковым транспортом. Необходимо учитывать, что для каждого типа коммерческого транспортного средства и условий его эксплуатации предусмотрены разные спецификации тормозов. Подробные чертежи, сопровождающие описание тормозных колодок и дисков Textar, содержат дополнительную информацию о весе, минимальной толщине и других габаритных характеристиках деталей. На иллюстрациях присутствуют винты и другие дополнительные детали — в случаях, когда они включены в комплект поставки. Появление подробных изображений деталей, которые также интегрированы в интернет-каталог TecDoc, поможет избежать ошибок при оформлении заказов и связанных с этим неоправданных расходов.
«На данный момент мы обеспечили фотоиллюстрациями более 65% всего перечня наших продуктов для коммерческих автомобилей, — поясняет Томас Ахлфельд, продакт-менеджер направления коммерческого транспорта компании TMD Friction. — Наши клиенты хотят видеть, что именно они заказывают, до того как откроют упаковку с доставленным товаром. Удовлетворение потребностей клиентов — наш наивысший приоритет, и мы постоянно стремимся улучшать наш сервис».
В дополнение к детальной информации о каждой товарной позиции на www.brakebook.com специалистам доступны подробные видео-инструкции по установке комплектующих, размещенные на «сайте профессионалов» по адресу www.textar-professional.com. Недавно подборка роликов была дополнена сюжетами об особенностях технического обслуживания и ремонта тормозов грузового и коммерческого транспорта.
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