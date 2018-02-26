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Названы автобренды с наилучшим сервисом в России
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Названы автобренды с наилучшим сервисом в России 

Quto.ru 26 февраля 2018
Фото: Quto.ru
Аналитики провели опрос отечественных автомобилистов на предмет удовлетворённости обслуживанием на сервисе официального дилера по ряду критериев. Результаты соответствующего исследования опубликовало агентство «Автостат».
В телефонном и онлайн-опросе агентства «Автостат» в рамках подготовки проекта «Автостат Омнибус — 2017» приняло участие более 3 000 владельцев автомобилей 2012-2017 годов выпуска различных марок (не менее 100 на каждую). Наиболее удовлетворёнными постпродажным сервисным обслуживанием оказались владельцы машин японских марок Toyota и Mazda — 81,2 балла из 100 возможных. На третьей позиции расположился французский бренд Renault с показателем 79,9 балла. Далее идут Suzuki (79,4 балла), Subaru (78,9 балла), Hyundai и Volkswagen (по 78,3 балла), Mitsubishi (77,4), Honda (76,4) и Nissan (76,2). Любопытно, что в первую десятку рейтинга вошло сразу семь японских брендов. При этом в топ-10 нет ни одного премиального бренда.
Оценку удовлетворённости обслуживанием потребитети выставляли на основании 10 различных критериев. Аналитики отметили общую высокую оценку сервиса 31 представленного в России бренда — 74,7 балла из 100 возможных.
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