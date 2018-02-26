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«Аэрофлот» снова изменил норму ручной клади
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«Аэрофлот» снова изменил норму ручной клади 

Ведомости 26 февраля 2018
«Аэрофлот» увеличил размер ручной клади. Это следует из сообщения авиаперевозчика. По новым правилам теперь можно перевозить в салоне ручную кладь размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту. Таким образом, «Аэрофлот» лишь на 5 см изменил разрешенную высоту разрешенной ручной клади.
Ранее в феврале авиаперевозчик ужесточил контроль за размером ручной клади. В салон разрешалось проносить багаж размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту. Эти новые правила «Аэрофлота» вызвали много жалоб среди пассажиров. Например, один из них обращал внимание, что большинство небольших чемоданов имеют высоту в 23-24 см.
Вес разрешенной ручной клади у «Аэрофлота» остался таким же — не более 10 кг для классов эконом и комфорт, 15 кг для бизнес-класса.
По Федеральным воздушным правилам авиакомпания обязана перевезти до 5 кг ручной клади плюс некоторые предметы сверх этого (костыли или коляска, детское питание). «Дочка» «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» — разрешает проносить в салон ручную кладь размером не более 36 x 30 x 27 см.
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