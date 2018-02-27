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Видео: Тесла утащила 43-тонную фуру
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Видео: Тесла утащила 43-тонную фуру 

Quto.ru 27 февраля 2018
Фото: Quto.ru
Норвежский испытатель кроссовера Model X Бьорн Нюланд продемонстрировал, что может сделать машина с огромным грузовиком.
Силовое «упражнение» выполнила машина в модификации P90D с двумя электромоторами общей мощностью 670 лошадиных сил и крутящим моментом 950 Нм, кроссовер обули в нешипованные шины Nereus. Электрокар буксировал грузовик на заснеженном гоночном треке Valerbanen в Норвегии.
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