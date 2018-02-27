Видео: Тесла утащила 43-тонную фуру

Норвежский испытатель кроссовера Model X Бьорн Нюланд продемонстрировал, что может сделать машина с огромным грузовиком.

Силовое «упражнение» выполнила машина в модификации P90D с двумя электромоторами общей мощностью 670 лошадиных сил и крутящим моментом 950 Нм, кроссовер обули в нешипованные шины Nereus. Электрокар буксировал грузовик на заснеженном гоночном треке Valerbanen в Норвегии.