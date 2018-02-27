Ответ «нет» в чек-листе — это нарушение

После того, как инспекторы Роструда проведут проверку компании по новым правилам, стоит проверить, как заполнен чек-лист.

Напомним, что больше сотни проверочных листов ведомство утвердило приказом от 10.11.2017 № 655. Проверяющие имеют право работать только по этим листам.

На проверочные вопросы из списка есть три варианта ответов «да», «нет» и «не относится», причем отрицательный ответ считается нарушением. Если в листе появится хотя бы один ответ «нет», то трудинспектор предпишет исправить нарушение и может выписать компании штраф.

Ознакомиться с чек-листом можно будет только после проверки: документ будет приложен к акту о ней. Тогда фирма получит возможность оспорить найденные инспектором нарушения.