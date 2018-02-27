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Это так по-русски: 10+ сумасшедших изобретений родом из России
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Это так по-русски: 10+ сумасшедших изобретений родом из России 

Ридус 27 февраля 2018
Фото: Ридус
Говорят, в некоторых американских штатах, если в доме перегорает лампочка, хозяева не имеют права поменять её самостоятельно, ведь тем самым они отнимают работу у электриков и за это могут преследоваться по закону. В России такая ситуация кажется просто нереальной, ведь в нашей стране каждый сам себе гениальный инженер, электрик и сантехник в одном лице. Собрали для вас 15 сумасшедших изобретений, которые могли придумать только русские.
Зеркало заднего вида может быть и таким Кофе можно сварить и на утюге Сушилка для белья легко делается из стульев Сушилка для рыбы Шашлык из ножа и сосисок Вентилятор своими руками Малогабаритная квартира по-русски Каждый русский человек может позволить себе вертолёт Климат-контроль в России выглядит как-то так Электрическая ванна Б-безопасность И туалет, и душ Лестницы не хуже, чем в Хогвартсе И стул почти как в Икее Да здравствует русская смекалочка! Голь на выдумки хитра Как зарядить гаджеты без зарядки Как замешать тесто без блендера Как ехать на машине без колеса Что делать, если у вас нет дуршлага и микроволновки Дольче Габбана по-русски А какие гениальные приспособления вы изобретали в своей жизни?
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