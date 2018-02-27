Это так по-русски: 10+ сумасшедших изобретений родом из России 

Говорят, в некоторых американских штатах, если в доме перегорает лампочка, хозяева не имеют права поменять её самостоятельно, ведь тем самым они отнимают работу у электриков и за это могут преследоваться по закону. В России такая ситуация кажется просто нереальной, ведь в нашей стране каждый сам себе гениальный инженер, электрик и сантехник в одном лице. Собрали для вас 15 сумасшедших изобретений, которые могли придумать только русские.
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