Это так по-русски: 10+ сумасшедших изобретений родом из России

Говорят, в некоторых американских штатах, если в доме перегорает лампочка, хозяева не имеют права поменять её самостоятельно, ведь тем самым они отнимают работу у электриков и за это могут преследоваться по закону. В России такая ситуация кажется просто нереальной, ведь в нашей стране каждый сам себе гениальный инженер, электрик и сантехник в одном лице. Собрали для вас 15 сумасшедших изобретений, которые могли придумать только русские.