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На продажу выставили самый странный и необычный Ferrari
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На продажу выставили самый странный и необычный Ferrari 

Motor.ru 1 марта 2018
Фото: Motor.ru
Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги уникальный автомобиль — концепт-кар Ferrari 328 GTS Conciso, построенный немецкой дизайн-студией Bernd Michalak Design Studio. Цена машины, которая существует в единственном экземпляре, пока не сообщается.
Спорткар построен на шасси Ferrari 328 GTS образца 1989 году. У машины уникальный кузов «баркетта» с широкими передними крыльями из некрашеного пластика и интегрированными фарами. У нее нет крыши и дверей, а в салоне сделаны специальные отсеки для хранения двух шлемов.
Концепт 328 GTS Conciso оснащен 3,2-литровым двигателем V8 мощностью 274 лошадиные силы (304 Нм) и пятиступенчатой «механикой». Благодаря новому кузову, который легче стандартного на 30 процентов, баркетта может разгоняться до «сотни» за пять секунд. Серийному Ferrari 328 GTS для этого требуется 6,4 секунды. Максимальная скорость концепт-кара — 278 километров в час.
Публичный дебют 328 GTS Conciso состоялся в 1993 году на автошоу во Франкфурте. В 1994 году машину показали в Женеве, а позднее она заняла второе место в престижном конкурсе Eurosign Design Awards.
В декабре 2017 года на аукционе Barrett-Jackson выставили Ferrari 308 GTS, принадлежавший легендарному американскому кастомайзеру Джорджу Баррису. Спорткар лишился выдвигающихся фар, получил золотисто-коричневую окраску кузова, а также новый интерьер с электронной приборной панелью, телефоном NEC, телевизором Sony, аудиосистемой Kenwood и камерой заднего вида.
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