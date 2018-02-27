В день выборов общественных пространств в Калуге будет разыгран автомобиль 

Участники выборов общественных пространств, которые пройдут в Калуге 18 марта, в день выборов президента России, получат шанс стать обладателями автомобиля. Автомобиль среди участников голосования предложил разыграть владелец одного из калужских автосалонов. По информации «Калуги 24», скорее всего, это будет Lada Priora. Разыграны в этот день будут и другие ценные призы. Призы для тех, кому результаты этих выборов небезразличны, подготовила и «Калуга 24». Мы предложили своим читателям рассказать о том, что, по их мнению, нужно изменить в Калуге. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше смартфонов от «Калуги 24», надо сделать репост этой записи на своей страничке «ВКонтакте» и опубликовать пост в ВК и Инстаграме с хештегами #Калуга24 и #ГородскаяСреда, описанием и фото территории, которую следует благоустроить. Напомним, голосование за проект благоустройства общественных пространств будет проводиться в рамках программы «Городская среда». 18 марта калужанам предстоит выбрать два общественных пространства из 38 кандидатов на благоустройство — одно общегородское и одно локальное. Локальное пространство, набравшее самое большое количество голосов, будет благоустроено в этом году. Благоустройство общегородского, в силу того, что объем работ предстоит выполнить большой, в этом году будет начато и продолжено в следующем. Общегородских кандидатов три. Это Березуйский овраг, в котором предлагается разбить ландшафтный парк, сквер Волкова и набережная Яченского водохранилища. Проекты благоустройства этих площадок уже готовы. С остальными калужане смогут познакомиться в ближайшие дни или непосредственно на избирательных участках.