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Заканчивается льготный период подачи работ на 19-ый КМФР
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Заканчивается льготный период подачи работ на 19-ый КМФР 

Sostav.ru 27 февраля 2018
Фото: Sostav.ru
Оргкомитет Киевского Международного Фестиваля Рекламы предупреждает об окончании EARLY BIRDS DEADLINE. У вас осталось всего 4 дня, чтобы подать работы по сниженной цене. В этом году фестиваль пополнился рядом обновленных конкурсов и категорий, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке. Среди судей фестиваля — неоднократно признанные специалисты, лидеры мнений и примеры для подражания как на международной арене, так и на украинском рынке. Следите за новостями, ведь первые команды жюри будут объявлены в ближайшее время. Нельзя не упомянуть, что у победителей фестиваля есть уникальная возможность попасть в следующий рейтинге AdForum Business Creative Report. Early birds deadline — 2 марта. Regular deadline — 20 апреля. Подать свои креативные работы можно на сайте фестиваля. Членам Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ), Ассоциации Брендинговых Компаний России (АБКР) и The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia предостовляется скидка 20% на участие. У вас есть шанс получить двойную скидку, подав свои работы на EARLY BIRDS DEADLINE до 2 марта. Не упустите его! В случае возникновения вопросов, просим обращаться к оргкомитету: festival@vrk.org.ua — Екатерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская, или звонить по телефону +38 (044) 490 90 30.
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