В Lamborghini рассчитывают на удвоение продаж на российском авторынке

В интервью журналистам официальные представители автобренда Lamborghini заявили, что автокомпания строит планы расширить число своих клиентов в России по итогам 2018 года буквально вдвое.

В роли «главного козыря» обозначенный автобренд планирует использовать эффектную автоновинку — Urus.

По итогам 2017 года показатели Lamborghini на авторынке РФ выросли на 28%. Всего было реализовано 37 единиц премиальной автотехники.

Маркетологи итальянского автобренда уверены, что компания не только не сдаст свои позиции, но и резко улучшит их, выведя на «арену» обсуждаемую новинку.

К слову у «козыря» довольно внушительная стоимость от 15200000 российских рублей. Причем судя по тому, что пока еще ни один обладатель автомобилей указанного автобренда в России не ограничивался лишь стандартным набором опций, автомобиль будет гораздо дороже в итоге.