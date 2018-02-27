Hyundai Kona Electric: разбираемся в деталях компактного «зелёного» кроссовера

Hyundai показала Kona Electric — чрезвычайно дружелюбный к окружающей среде «паркетник».

Начальный вариант Kona Electric оснащён электродвигателем с отдачей в 135 лошадиных сил и отличается крутящим моментом 395 Нм. Он поставляется с батареей на 39,2 кВт-ч, а этого оказывается достаточно для того, чтобы проехать максимум 300 километров без необходимости подзарядки.

Можно получить Kona Electric от Hyundai с электромотором в 201 л.с., но с таким же крутящим моментом, что и у базового исполнения. Благодаря значительно большему по ёмкости аккумулятору (64 кВт-ч), электрический кроссовер обладает дальностью хода до 470 км.

Потребуется около 6 часов и 10 минут, чтобы полностью зарядить батарейку на 39,2 кВт-ч, тогда как подпитка альтернативного аккумулятора на 64 кВт-ч отнимет 9 часов и 40 минут. К счастью, Hyundai реализовал систему быстрой зарядки для тех, кто спешит. Используя зарядное устройство в 10 киловатт, оба варианта Kona Electric пополнить до 80-процентного уровня энергии удастся всего за 54 минуты.

Базовая Kona Electric набирает с места 62 миль в час (100 км/ч) за вполне приличные 9,3 секунды. «Старшая» версия решает ту же задачу за 7,6 секунды. А вот максимальная скорость у них одинакова — 167 км/ч. Hyundai упоминает, что новая платформа Kona позволила инженерам аккуратно интегрировать батарейные блоки, не оказав негативного влияния на пространство салона.

Вариант с нулевым уровнем выбросов почти полностью внешне повторяет Kona с ДВС. Но есть всё равно несколько тонких изменений, таких как эксклюзивные 17-дюймовые легкосплавные диски и закрытая решётка радиатора. Hyundai также изменил передний бампер, чтобы сделать его более аэродинамичным.

В салоне мы видим семидюймовый экран мультимедиа, передние сиденья с 8-позиционной регулировкой а также функцией подогрева и вентиляции. Есть тут ещё аудио Krell, проекционный дисплей. Присутствует и целый спектр систем безопасности, помощи водителю.

Kona Electric будет представлен на автосалоне в Женеве 6 марта.