Ещё
Ford Sollers в 2018 году запустит систему «умного» маршрутного такси в Татарстане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford Sollers в 2018 году запустит систему «умного» маршрутного такси в Татарстане 

ТАСС 27 февраля 2018
КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Компания Ford Sollers в 2018 году планирует завершить разработку системы «умного» маршрутного такси и запустить ее в Татарстане. Об этом вице-президент по информационным технологиям СП «Форд Соллерс» Илья Стрыгин сообщил во вторник на V международной научно— практической конференции ITS Forum — Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры».
"Один из потенциальных сервисов, который мы готовы реализовывать и предлагать нашим корпоративным заказчикам, — это умное маршрутное такси на базе микроавтобуса Ford Transit, который производится на нашем заводе в Елабуге, с мобильным приложением, которое обеспечит возможность бронирования места, отслеживания перемещения, прогноз прибытия на остановку. В настоящий момент данная система находится в разработке, и мы будем запускать ее в этом году
в Елабуге и Набережных Челнах", — сказал Стрыгин.
СП Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford EcoSport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге.
V международная научно-практическая конференция ITS Forum — Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры» проходит в Казани 27-28 февраля. На ней обсуждаются вопросы безопасности дорожного движения, применения новых технологий в организации транспортных потоков, беспилотные средства передвижения.
ТАСС: последние новости
Важная информация о безопасности веломобилей Kettcar с пневматическими шинами Как светоотражающий жилет спасет водителя от штрафа и наезда Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение