Ford Sollers в 2018 году запустит систему «умного» маршрутного такси в Татарстане

КАЗАНЬ, 27 февраля. / ТАСС /. Компания Ford Sollers в 2018 году планирует завершить разработку системы «умного» маршрутного такси и запустить ее в Татарстане. Об этом вице-президент по информационным технологиям СП «Форд Соллерс» Илья Стрыгин сообщил во вторник на V международной научно— практической конференции ITS Forum — Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры».

"Один из потенциальных сервисов, который мы готовы реализовывать и предлагать нашим корпоративным заказчикам, — это умное маршрутное такси на базе микроавтобуса Ford Transit , который производится на нашем заводе в Елабуге, с мобильным приложением, которое обеспечит возможность бронирования места, отслеживания перемещения, прогноз прибытия на остановку. В настоящий момент данная система находится в разработке, и мы будем запускать ее в этом году

в Елабуге и Набережных Челнах", — сказал Стрыгин.

V международная научно-практическая конференция ITS Forum — Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры» проходит в Казани 27-28 февраля. На ней обсуждаются вопросы безопасности дорожного движения, применения новых технологий в организации транспортных потоков, беспилотные средства передвижения.