C 22 февраля в России вступили в силу новые правила техосмотра

С 22 февраля 2018 года в России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра транспортного средства, — сообщает дискуссионное он-лайн медиа «Русская Планета».

Автомобилист обязан иметь по мимо аварийного знака остановки, аптечку. В соответствии с новыми правилами, запрещается использование ТС, которое с дефектами рулевого управления.

Кроме того нельзя будет пройти техосмотр с бесцветными или окрашенными оптическими деталями и тонированными фарами. Стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные конструкцией ТС, снимать запрещено, а при использование шипованной резины, возможно только на всех четырёх колёсах транспортного средства, — заключается в сообщении издания.