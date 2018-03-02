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C 22 февраля в России вступили в силу новые правила техосмотра
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C 22 февраля в России вступили в силу новые правила техосмотра 

Вести Подмосковья 2 марта 2018
Фото: Вести Подмосковья
С 22 февраля 2018 года в России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра транспортного средства, — сообщает дискуссионное он-лайн медиа «Русская Планета».
Автомобилист обязан иметь по мимо аварийного знака остановки, аптечку. В соответствии с новыми правилами, запрещается использование ТС, которое с дефектами рулевого управления.
Кроме того нельзя будет пройти техосмотр с бесцветными или окрашенными оптическими деталями и тонированными фарами. Стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные конструкцией ТС, снимать запрещено, а при использование шипованной резины, возможно только на всех четырёх колёсах транспортного средства, — заключается в сообщении издания.
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