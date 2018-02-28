Как мойка автомобиля ускоряет его кончину

Как известно, чистый автомобиль — красивый автомобиль! Однако мойка машины, особенно в зимний период, — далеко не безобидная процедура, способная ускорить кончину вашего железного друга и привести к самым разным техническим проблемам. Раскрываем секреты качественной мойки и рассказываем о важных тонкостях этого, лишь на первый взгляд, нехитрого действа.

Казалось бы, как может мойка навредить автомобилю? Вода, тряпки, активная пена, да напор воды — вот и все орудия труда автомойщика, не способные нанести металлам, стеклу и пластику серьёзные «увечья». В этом утверждении как раз и кроется опасность: именно во время мойки лакокрасочное покрытие покрывается паутиной мельчайших царапин, повреждается лак, наносится вред многим другим компонентам машины. Разберёмся в этом подробнее.

Почему мойка портит лакокрасочное покрытие

Во время мойки кузова и стёкол автомобиля все его поверхности подвергаются механическому воздействию. Загрязнители, в свою очередь, выполняют роль абразивов —они физически царапают покрытия и химически воздействуют на ЛКП. По большому счёту, не важно, кто и как выполняет мойку — бездушный автоматический комплекс со множеством щёток, или мойщик с «керхером». Принципиально процедура от этого не меняется — песок и пыль делают своё дело. Разница заключается лишь в том, как и когда именно происходит воздействие вредных веществ на кузов и его защитные слои.

Автоматическая мойка

Механические «душевые кабинки», популярные в Европе, но не нашедшие серьёзного признания на просторах Отечества, очищают автомобиль горизонтальными и вертикальными вращающимися щётками. Человеческий фактор в случае с ними полностью исключён, а вредное воздействие на кузов — нисколько. При регулярном использовании этот тип моек стабильно и быстро приводит к помутнению лака и набивает глубокие риски на краске, тем самым позволяя влаге и реагентам беспрепятственно проникать в толщу покрытия. Особенно страдают от грубого воздействия щёток кузова с острыми гранями — в таких местах ЛКП истончается особенно быстро. Не щадят автоматические комплекты и внешние радиоантенны: забывчивые автолюбители, не озаботившиеся их снятием перед процедурой, нередко лишаются этих недорогих, но полезных компонентов.

Бесконтактная мойка

Популярная у нас бесконтактная мойка выглядит на фоне автоматической чуть ли не панацеей — здесь не используются никакие щётки, механическое воздействие на кузов машины, вроде бы, отсутствует. Специально обученный человек, знай себе, поливает автомобиль пенками-смывками, да ходит кругами, не притрагиваясь к кузову. Казалось бы, повредить лак и краску таким методом просто невозможно. И снова ошибаетесь! Никаких щёток при таком способе мойки действительно не используется, зато их роль с успехом выполняет вода, которая под мощным давлением вколачивает грязь в ЛКП, нанося ему всё те же «увечья». Что такое «пескоструй», знает даже не посвящённый в технические тонкости человек. Именно с его помощью с деталей счищают старую краску и избавляются от очагов коррозии, а заодно обрабатывают неподатливое к абразивам стекло!

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Секрет повреждений при бесконтактном способе мойки прост: ради экономии времени горе-«мойдодыры» грубо пренебрегают технологией и упускают один или несколько этапов — «забывают» предварительно смыть загрязнители, не ждут, пока моющая пена из растворит, либо, не дожидаясь, пока пена стечёт, начинают размазывать грязь губками.

Помните, такая мойка всегда должна выполняться в два этапа! На первом осуществляется предварительная мойка, во время которой происходит частичное удаление грязи в «щадящем» режиме, а на втором кузов полностью очищается от статических загрязнений, после чего сушится или протирается специальной тканью.

Опасная вода

К слову, о воде! Моечный «керхер» выдувает её под огромным напором, с которым также нужно обращаться предельно осторожно, дабы не повредить нежные детали и не сбить краску в районе колёсных арок и других «проблемных» мест. Именно там лакокрасочное покрытие «устаёт» быстрее, а мощный напор только усугубляет ситуацию.

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Задувается вода и в другие проблемные места — в личинки дверных замков, под уплотнители и грязезащитные пластиковые щитки, в тормозные суппорты и даже под резиновые уплотнители элементов подвески, трансмиссии и рулевого управления.

Особенно опасна бесконтактная мойка в зимний период, когда кузов и лакокрасочное покрытие машины подвергаются сильнейшему температурному стрессу: после «горячей» мойки краска сжимается неравномерно, образуются микротрещины, постепенно перерастающие в очаги коррозии. Вода, оставшаяся после мойки, в процессе замерзания сильно расширяется и разрывает резинки в пыльниках и сайлентблоках, сочленениях патрубков и прочих «нежных» местах. Влага может проникать в негерметичные полости фар и даже рвать металлические панели кузова и радиаторы.

Грязные тряпки и плохая химия

Выдержать нанесённую на кузов пену для растворения загрязнителей чрезвычайно важно, однако не менее важно вовремя её смыть и использовать для протирки только специальные и максимально чистые тряпки. Для этого их обязательно нужно споласкивать в свежей воде. Только так можно предотвратить и максимально минимизировать появление царапин. Лучше всего для протирки подходят полотенца из микрофибры.

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Химически активные вещества не должны воздействовать на ЛКП дольше нескольких минут. По прошествии определённого времени компоненты пены начинают въедаться в толщу лака и краски из-за повышенной активности щёлочи, агрессивной ко всему, с чем она соприкасается. Опасность повреждения сильно возрастает в случае применения не предназначенного для мойки машины средства, к примеру, Fairy и любого другого ему подобного мыла для посуды. Агрессивные химические составы, применяемые в России, помимо грязи разрушают и детали автомобиля — алюминиевые и хромированные элементы, стеклоочистители, резиновые уплотнители.

Не меньшую опасность представляют для автомобиля резиновые водосгоны, которыми ушлые мойщики «сушат» кузова и стёкла. Песчинки, попадающие под чудо-щётку, наносят вред лакокрасочному покрытию вашей машины.

Мыть или не мыть?

На вопрос, мыть или не мыть машину, каждый автовладелец отвечает для себя сам. Частая мойка вредит лакокрасочному покрытию, однако реагенты и грязь, скапливающаяся на машине, убивают его не менее проворно. В данном деле важно придерживаться принципа золотой середины и руководствоваться правилом «не навреди». А заодно не пренебрегать элементарными правилами качественной мойки и доверять эту операцию только действительно высококлассным профессионалам, ставящим во главу угла не количество заработанных денег, а собственную репутацию и качество выполняемых работ.

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