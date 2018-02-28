Компания Opel представляет новинку 2018 года — фургон Combo Life

Автомобильный концерн Opel представил новый фургон этого года — Combo Life 2018. В компании его позиционируют как «лучший друг семьи» благодаря просторной кабине и высокой гибкости. Новинка предлагается в 5-ти или 7-местном исполнении и с одной или двумя раздвижными боковыми дверями. Также доступно два варианта длины колёсной базы: короткая — 4.40 м либо длинная — 4.75 м.

В отличие от своего собрата — нового Citroen Berlingo 2018, фургон Opel Combo Life обладает более традиционным внешним видом без каких-либо дополнительных вставок и элементов. Объём багажника 5-местной версии составляет 597 литров (измеряется до верхней части заднего сиденья); а 7-местной — 850 литров (измеряется до верхней части заднего сиденья), но если сложить задние сиденья, то вместительность увеличивается до 2.693 литров (измеряется до крыши). Также для дополнительной универсальности Opel предоставит покупателям возможность выбрать либо стандартный слитный второй ряд кресел 60:40, либо 3 индивидуальных сиденья. Помимо вместительного багажника в салоне есть множество дополнительных отсеков для хранения различных принадлежностей.

Производитель пока не даёт информации о двигателях, но известно, что в моторную гамму войдут бензиновые и дизельные агрегаты с турбонаддувом и прямым впрыском. Коробка передач на выбор: пяти— или шестискоростная механика, либо восьмиступенчатый автомат. Позиционируясь больше как семейный автомобиль, фургон Combo Life 2018 обладает различными системами безопасности, начиная от передней камеры с головным дисплеем до автоматического круиз-контроля и системы контроля усталости водителя. Припарковать фургон без особых хлопот поможет система автоматической парковки и панорамная камера заднего вида.

Остальные подробности о новом фургоне Opel Combo Life 2018 будут известны позднее.

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