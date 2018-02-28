Как часто нужно мыть машину весной?

Некоторые автовладельцы уверены, что грязь на машине в межсезонье выполняет функцию защитного слоя, мешая противогололёдным реагентам разъедать лакокраску на кузове. Однако эксперты говорят об обратном. Так как же часто нужно мыть машину весной?

«Грязь рыхлая, она ничего не задерживает, — объясняет технолог производства автохимии Максим Борисовский. — Любой противогололёдный реагент (ПГМ) — это соль, а любая соль приближает и ускоряет процесс коррозии металла. Не зря все тесты на стойкость лакокрасочных покрытий проводятся с использованием солёной воды: так реакция происходит быстрее, чем с использованием обычной воды. Современные ПГМ представляют собой смесь хлорида натрия (обычной поваренной соли) и хлорида кальция. Последний ещё и замедляет процесс отмывания машины, снижает эффект применения автошампуня. Вообще, в интересах автолюбителя смывать зимой эту соль с кузова как можно чаще. Поэтому выбирать интервал мойки автомобиля нужно в зависимости от условий эксплуатации».

Многих интересует вопрос, а не вредна ли автохимия для кузова железного коня?

«Вред от автохимии может быть только в том случае, если она применяется не по инструкции, — говорит эксперт. — Концентрированный шампунь на автомойках разводят в воде в соотношении один к ста. В такой пропорции за считанные минуты никакого вреда кузову он не причинит. А вот если разбавить неправильно (реагенты снижают действие шампуня и на автомойках приходится увеличивать концентрацию шампуня), да ещё и мыть машину горячей водой, тогда вред может быть. Тем более, если автомобиль не новый и лакокрасочное покрытие кузова уже достаточно изношено».

Чтобы защитить кузов автомобиля зимой от реагентов и дольше сохранять покрытие чистым, рекомендуется после мойки покрыть его воском или силиконом: они заполняют собой имеющиеся микротрещины и впоследствии не смешиваются с водой, поэтому не дают солёной влаге проникнуть вглубь кузова. Недели на две такого нанесения точно хватит, потом можно повторить.

«Учтите: любая мойка в зимнее время — это риск повреждения лакокрасочного покрытия кузова, — предупреждает Борисовский. — Когда машина заезжает на мойку с мороза, кузов у неё холодный, а вода на мойке теплая. Из-за перепада температур замёрзший лак на кузове начинает трескаться, появляются микротрещины. Потом в них попадают дорожная соль и влага и начинается коррозия. Поэтому перед мойкой вам обязаны предложить постоять в комплексе хотя бы пять минут, чтобы кузов немного согрелся. Тем более, если на улице сильный мороз».

«После мойки надо, чтобы автомобиль ещё немного постоял в тепле, — советует челябинский автовладелец Юрий Панченко. — В мороз вода на тормозных дисках и барабанах замерзает быстро. Выезжая с мойки, тормоза надо сразу сушить. То есть сразу несколько раз нажать на педаль, чтобы тормоза разогрелись и влага испарилась. Очень полезно также продуть сжатым воздухом, а затем промазать резиновые уплотнители силиконом, чтобы они не примёрзли».