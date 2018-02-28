Ford показал поездку автомобиля без водителя по дорогам Майами

Ford опубликовал видео тестирования беспилотного автомобиля в Майами. Об этом пишет The Verge.

Ford будет тестировать два типа автомобиля: сине-белые беспилотники с программным обеспечением от Argo и автомобиль, с помощью которого компания будет доставлять пиццу в партнерстве с Domino Pizza.

Автомобиль без водителя оснащен камерами и датчиками, установленными на его крыше. С их помощью беспилотник изучит дороги и окружающую среду, чтобы составить карту города. Отмечается, что в Майами часто бывают пробки, поэтому автомобилям придется научиться действовать в таких условиях.

В большинстве случаев за рулем будет находиться человек, который сможет перехватить управление, если что-то пойдет не так. Однако к 2021 году Ford планирует выпустить автономные модели, в которых не будет руля и педалей.

Один из автомобилей протестируют в сфере доставки: он будет привозить клиентам пиццу от Domino Pizza. Чтобы забрать заказ, необходимо будет набрать специальный код на табло.

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Накануне власти Калифорнии разрешили автомобили без водителей. Соответствующие поправки в правила, регулирующие испытания беспилотных автомобилей, принял Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV). Операторы будут использовать удаленное управление: если в ходе испытаний что-то пойдет не так, беспилотником начнут управлять они.

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