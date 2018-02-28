Зима продолжается. АВИЛОН Land Rover знает, что делать

По календарю зима подошла к концу, но морозы и не планируют отступать.

В такой ситуации автомобиль — не только спутник, но и надёжный защитник, в котором легко укрыться от любой непогоды.

АВИЛОН действует специальная акция* на работы, проведение которых поможет завести автомобиль и не превратиться из автомобилиста в пешехода.

В проверочные работы входит:

— Считывание кодов неисправности, осмотр топливной системы на предмет утечек топлива, осмотр навесного оборудования двигателя, проверка работы омывателей стекол и фар.

— Проверка и глубокая зарядка АКБ, обработка замков и уплотнителей дверей силиконовой смазкой, проверка работы систем электрооборудования автомобиля, проверка работы обогрева стекол, зеркал и сидений.

— Проверка работы системы WEBASTO.

— Проверка уровня технологических жидкостей

Время выполнения комплекса работ 3,5-4 часа.

Подробности уточняйте по телефону: +7 (495) 135-20-19 WhatsApp / Viber: +7 (926) 711-70-10 Мы ждем Вас по адресу: Москва, Волгоградский пр-т, д. 41, к. 1 (500 метров от ТТК).

landrover.avilon.ru *Акция распространяется на автомобили с дизельными двигателями. В работы входит замена топливного фильтра и добавление присадки «антигель» в топливо. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).