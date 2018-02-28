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Зима продолжается. АВИЛОН Land Rover знает, что делать
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Зима продолжается. АВИЛОН Land Rover знает, что делать 

Wroom.ru 28 февраля 2018
Фото: Wroom.ru
По календарю зима подошла к концу, но морозы и не планируют отступать.
В такой ситуации автомобиль — не только спутник, но и надёжный защитник, в котором легко укрыться от любой непогоды.
В АВИЛОН действует специальная акция* на работы, проведение которых поможет завести автомобиль и не превратиться из автомобилиста в пешехода.
В проверочные работы входит:
— Считывание кодов неисправности, осмотр топливной системы на предмет утечек топлива, осмотр навесного оборудования двигателя, проверка работы омывателей стекол и фар.
— Проверка и глубокая зарядка АКБ, обработка замков и уплотнителей дверей силиконовой смазкой, проверка работы систем электрооборудования автомобиля, проверка работы обогрева стекол, зеркал и сидений.
— Проверка работы системы WEBASTO.
— Проверка уровня технологических жидкостей
Время выполнения комплекса работ 3,5-4 часа.
Подробности уточняйте по телефону: +7 (495) 135-20-19  WhatsApp / Viber: +7 (926) 711-70-10  Мы ждем Вас по адресу: Москва, Волгоградский пр-т, д. 41, к. 1 (500 метров от ТТК).
landrover.avilon.ru  *Акция распространяется на автомобили с дизельными двигателями. В работы входит замена топливного фильтра и добавление присадки «антигель» в топливо. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
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