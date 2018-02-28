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Завод каркасов кабин КАМАЗа готовят к монтажу оборудования
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Завод каркасов кабин КАМАЗа готовят к монтажу оборудования 

Daily-Motor 28 февраля 2018
Фото: Daily-Motor
Грузовики поколения К5 будут запущены в серийном производстве в следующем году. Сейчас на заводе каркасов кабин специалисты приступили к подготовке промышленной площадки для установки оборудования.
Представители проекта отмечают, что все работы проходят в соответствии с составленным графиком. А благодаря тому, что ФТС дала разрешение на ввоз под единым кодом оборудования для сварки и окраски, время поставки будет существенно сокращено.
Сейчас работы ведутся в логистическом терминале, там уже смонтированы стеллажи для деталей. В сварочном цеху начались работы по монтажу металлоконструкций. Большое внимание уделяется температурному режиму, так как проводить подобные работы можно только в диапазоне от десяти и до двадцати градусов тепла.
Пусконаладочные работы назначены на июнь. А первый выпуск партии каркасов кабин для КАМАЗа назначен на середину осени текущего года.
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