Завод каркасов кабин КАМАЗа готовят к монтажу оборудования

Грузовики поколения К5 будут запущены в серийном производстве в следующем году. Сейчас на заводе каркасов кабин специалисты приступили к подготовке промышленной площадки для установки оборудования.

Представители проекта отмечают, что все работы проходят в соответствии с составленным графиком. А благодаря тому, что ФТС дала разрешение на ввоз под единым кодом оборудования для сварки и окраски, время поставки будет существенно сокращено.

Сейчас работы ведутся в логистическом терминале, там уже смонтированы стеллажи для деталей. В сварочном цеху начались работы по монтажу металлоконструкций. Большое внимание уделяется температурному режиму, так как проводить подобные работы можно только в диапазоне от десяти и до двадцати градусов тепла.

Пусконаладочные работы назначены на июнь. А первый выпуск партии каркасов кабин для КАМАЗа назначен на середину осени текущего года.