Они могут все: 9 экстремальных вездеходов СССР

Размеры нашей необъятной и необходимость проехать там, где нет дороги в принципе породили необходимость в уникальных машинах, чьи оффроудные возможности находятся по ту сторону добра и зла — на фоне этих вездеходов модифицированные внедорожники покажутся кроссоверами.

ГАЗ-47 Он же ГТ-С, он же труженик Сибири и Заполярья. Разработка снегоболотохода стартовала в 1950 году и при его проектировании использовался опыт производства легких танков Т-60 и Т-70 времен Великой отечественной. ГАЗ-47 выпускался с 1954 по 1964 год и был предназначен для эксплуатации в экстремальных дорожных (вернее, внедорожных) и климатических условиях. ГАЗ-47, грубо говоря, переднеприводник — 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 74 л.с. установлен перед кабиной и приводит передние колеса. Грузоподъемность — 1 т. Аппарат пришелся впору для сотрудников нефтегазовой отрасли, аварийно-спасательных служб, в народном хозяйстве и в армии. Он пройдет если не везде, то почти везде, в том числе благодаря низкому удельному давлению на грунт.

Урал-5920

На «Урале» в курсе, каким должен быть экстремальный внедорожный грузовик. А знаете ли вы, что миасский завод выпускал настоящего монстра, способного оперировать в диапазоне температур от +40 до -50 С и проезжать там, где это невозможно. Почти десятиметровый Урал-5920 (производился с 1985 по 1989 год) выглядит довольно необычно — он словно парит в воздухе над гусеницами. Интересно, что этот снегоболотоходный транспортер имеет не пару длинных, а четыре короткие гусеницы для улучшенной маневренности. Внедорожный грузовик оснащен червячно-винтовыми дифференциалами повышенного трения и не боится проколов шин в принципе — в них не воздух, а специальная «губка». Полная масса титана равна 22,5 т, на борт он способен брать 8 т, а при необходимости ухнет в воду почти на 2 м.

КрАЗ-255Б

Шестиколесник как будто не вписывается в стройные ряды чудовищных вездеходов, но, тем не менее, он с ними «одной крови». Экстремальный грузовик был создан из модели 214Б. Ключевыми отличиями стал 14,9-литровый двигатель ЯМЗ-238, развивающий 240 л.с., и шины с системой централизованной подкачки. Кременчугский трехосный гигант стал настоящим долгожителем — производство стартовало в 1967 году и завершилось лишь в 1993-м. В общей сложности за все время было выпущено свыше 160 тыс. вездеходов в разных модификациях.

Красавец, родившийся после Второй мировой войны, называется коротко и ясно — АТ-Т, что расшифровывается как артиллерийский тягач тяжелый. Указание на массу сделано не для красного словца, ибо весила штуковина 20 тонн, могла тащить за собой 25-тонный прицеп и, кстати, была создана с использованием компонентов шасси танка Т-54. Кабина от ЗиС, но расширенная. Первые опытные образцы АТ-Т построены на Харьковском машиностроительном заводе в 1947, а в производстве тягач продержался до 1979 года. Интересно, что на его базе создавались разные версии, среди которых вполне себе мирный вездеход «Харьковчанка» для освоения Заполярья. Громадный 35-тонный «ящик» (длина — 8,5 м, ширина — 3,5 м, высота 4 м) имеет запас хода в 1500 км и располагает спальным отсеком на 6-8 человек.

"Синяя птица"

Официальное имя этой жутковатой машины — ЗиЛ-49061, но она также известна как «Синяя птица» и ее задача вовсе не возить экспедиции к Северному полюсу, а искать и эвакуировать приземлившихся космонавтов. Первый прототип поисково-спасательного вездехода был построен в 1971 году, а выпускалась «Синяя птица» до 1991 года. Интересный факт — кузов изготовлен не из железа, а из стеклопластика. Очевидно, это одна из причин того, что полная масса «пташки» равна всего 11,8 т. Кстати, на шоссе вездеход способен поддерживать скорость до 80 км/ч.

"Витязь"

Еще один аппарат, способный жить за пределами цивилизации, — ДТ-10 «Витязь». Особенность этой машины заключается в компоновке из двух звеньев. Первое — непосредственно кабина на 4-7 человек, а второе представляет собой кузов с тентом или платформу. «Витязь» оснащен наддувным дизелем. Поворотно-сцепной узел сложно устроен (в частности, имеет гидроцилиндры вертикального и горизонтального складывания) и обеспечивают как высокую маневренность, так и хорошую плавность движения, позволяя преодолевать 1,5-метровые стены и 4-метровые рвы.

ШСГ-401 Название у этого снегоболотохода неблагозвучное, но оно простительно, ибо он впечатляет буквально всем! Четырехгусеничный «проходимец» способен брать на платформу габаритами 9,56x3,2 м груз массой до 40 тонн. Его длина — свыше 15 м, ширина немногим менее 4 м, а высота превышает 4 м. И тянет этот 500-сильный монстр тяжеленные ноши с невозмутимостью астероида.

"Тюмень"

Внедорожный «поезд» имеет изуверский индекс БТ361А-01и название «Тюмень». Чудище было разработано в СКБ «Газстроймашина» и выпускалось на Кропоткинском экспериментальном машиностроительном заводе Миннефтегазстроя с 1978 до 1980 год. Общий тираж составил порядка полутора тысяч экземпляров. Начинка «Тюмени» — под стать внешности. Вездеход оснащен двигателем V12 мощностью 300 л.с. при 1900 об/мин. Коробка передач механическая 16-ступенчатая четырехрежимная. «Поезд» тянет медленно, но верно — до 32 т «на борту» при скорости в 12 км/ч на твердом грунте и до 27 т на заболоченной местности.

"Ямал"

А эта поразительная машина, слегка смахивающая на дракона, превзошла не только «Тюмень». Перед вами СВГ-701 «Ямал», разработанный отечественными инженерами совместно с канадской компанией Foremost. Размеры этой невероятной штуковины поражают! Немного фактов: длина «Ямала» — 20,5 м, ширина — 4,7 м, а высота 4,5 м! Двигатель V8 Detroit Diesel мощностью 715 л.с. под стать габаритам. А вишенка на торте — весовые показатели. Снаряженная масса «Ямала» — только не падайте! — 97,5 тонн, а на борт он должен был брать до 70 тонн груза. Причем, этот самый груз мог быть любым, как буровой установкой, так и баллистической ракетой. Сильной стороной вездехода стала очень комфортабельная кабина и легкость управления. При 2120-литровом топливном баке этот арктический странник мог покрывать расстояние в семь сотен километров. Жаль, построено лишь два таких монстра.